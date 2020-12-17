تكنولوجيا وعلوم

كيف نعيد إرسال الصور التي تختفي بعد مشاهدتها في تطبيقات المراسلة؟

Lebanon 24
17-12-2020 | 06:00
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توفر العديد من تطبيقات المراسلة اليوم مثل "واتساب" و"تيليغرام" ميزة الصور والرسائل التي تختفي من المراسلات بعد فترة من استلامها، فكيف لمستلم الصور أن يعيد إرسال مثل هذه البيانات؟

وحول هذا الموضوع قال الخبير التقني ومدير مركز الخبرة الرقمية في هيئة Roskachestvo الروسية، سيرغي بودروف: " العديد من برامج المراسلة الفورية اليوم توفر ميزة الرسائل والصور التي تختفي ذاتيا بعد فترة في المراسلات الفردية أو الجماعية، ففي تطبيق واتس آب مثلا يمكن تنشيط هذه الميزة لتختفي الرسائل أو الصور من المحادثات بعد 7 أيام، وفي المراسلات الفردية يمكن لأي شخص تمكين أو تعطيل هذه الميزة، أما في المراسلات الجماعية فتمكينها أو تعطيلها محصور بالمشرفين أو مؤسسي مجموعة المراسلة.. وفي تطبيق "تيليغرام" يمكن للمستخدم إنشاء محادثة سرية مع شخص بحيث تختفي الرسائل أو الصور من المحادثة في فترة تتراوح ما بين 30 ثانية أو أسبوع بعد أن يشاهدها المستلم، وكل هذا قد لا يوفر ضمانة كاملة بأن المستلم لن يكون قادرا على إعادة إرسال أو حفظ الرسائل أو الصور المستلمة".

وأضاف: "يمكن لمستلم الرسائل أو الصور أخذ لقطة لشاشة جهازه بعد مشاهدة الرسائل أو الصور المستلمة وإعادة إرسال تلك البيانات لشخص آخر أو حفظها في جهازه، لكن بعض التطبيقات تنذر المشاركين الآخرين في المراسلة بأن المستلم قام بتلك العملية، لذا يلجأ البعض للتحايل على هذا الأمر ويستخدمون ميزة تسجيل الأحداث التي تدور على الشاشة عبر مقطع فيديو".
 
ونوه الخبير بأن "ما يسمى بالمحادثات السرية أو ميزة الحذف الذاتي للرسائل في تطبيقات المراسلة لا توفر الخصوصية المرجوة منها في بعض الأحيان، لذا يجب على مستخدمي تطبيقات المراسلة الحذر أثناء إرسال المعلومات أو الصور إلى الآخرين".
المصدر: روسيا اليوم
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