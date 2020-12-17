لعشاق الألعاب.. حاسب محمول جديد من "ريزر"!

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، فإنّ باقة التجهيزات التقنية للجهاز تتضمن شاشة قياس 15.6 بوصة تعمل بدقة الوضوح 1080 بيكسل، وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز بدلاً من 144 هرتز. ولخفض كلفة الطراز الجديد اعتمدت "ريزر" على شبكة "واي فاي 5"، وتقنية "البلوتوث 5.0"، مع بطارية بسعة 60.2 واط/‏‏ساعة.ويعمل الحاسب المحمول الجديد بمعالج "Core i7-10750H" سداسي النوى بسرعة تصل إلى 5 غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 غيغابايت، وقرص الحالة الساكنة بسعة 256 غيغابايت.وأعلنت "ريزر" أن كلفة الحاسب المحمول تبدأ من 1500 دولار، وسيطرح في الأسواق بدءاً من 25 كانون الأول الحالي.