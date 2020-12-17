تكنولوجيا وعلوم

صور مسرّبة لهاتف "nova 8" المنتظر من "هواوي".. تعرّفوا إلى خصائصه!

Lebanon 24
17-12-2020 | 18:00
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عرضت شركة "هواوي" الصينية أحدث الصور الحية والواضحة لتصميم ومواصفات هاتف "nova 8" المنتظر بتفاصيل أكثر دقة، وذلك قبل أيام من الحدث الذي تنوي من خلاله "هواوي" الإعلان الرسمي عن سلسلة "nova 8".  

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "جي إس إم أرينا"، فقد تمّ رصد هاتف "nova 8" في أحد منافذ البيع في السوق الصيني إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب، وتؤكد الصور الحية على أن هاتف "nova 8" يأتي بحجم 6.57 إنش في الشاشة، مع تصميم منحني.
 
 
كما أوضحت الصور الحية أنّ الهاتف يأتي برقاقة معالج "Kirin 985"، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة "66W"، أيضاً ينطلق الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع مستشعر بدقة 32 ميغابيكسل.
 
وتأتي الكاميرا الخلفية في "nova 8" بتصميم بيضاوي مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميغابيكسل وفتحة عدسات f/1.9، ومستشعر بدقة 8 ميغابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميغابيكسل لتصوير "macro"، وأخر بدقة 2 ميغابيكسل لدعم عمق التصوير.
 
 
وكشفت التسريبات المصوّرة الحية عن قياسات هاتف "nova 8" الذي يتميز بقياسات 160.1 في 74.1 في 76.4مم، مع وزن 169 جرام، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة "3700 mAh"، مع تقنية الشحن السريع بقدرة "66W"، وواجهة "EMUI 11" مع نظام تشغيل "Android 10".
 

 
ويتوفر هاتف "nova 8" بنموذجين حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 8 غيغابايت رام وسعة تخزين 128 غيغابايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 غيغابايت رام وسعة تخزين 256 غيغابايت.
 
 
كما تقدم "هواوي" الهاتف بلون متدرج، مع ألوان الأخضر، والبنفسجي، وأيضاً الأسود، على أن يبدأ سعر هاتف "nova 8" من 459 دولار.
المصدر: وكالات
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