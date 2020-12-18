تكنولوجيا وعلوم

كيف نتأكد من أن جهة ما حظرتنا على تطبيق "واتس آب"؟

Lebanon 24
18-12-2020 | 06:00
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يعتمد العديد من مستخدمي "واتس آب" اليوم ميزة حظر بعض جهات الاتصال للتخلص من الرسائل المزعجة، فما الطريقة لنعرف إذا كانت جهة ما قد أدخلتنا في قائمة الحظر على التطبيق؟

وحول هذا الموضوع قال الخبير التقني ورئيس شركة "المنصات الرقمية" الروسية، أرسيني شيلتسين : "هناك العديد من الطرق ليكتشف المستخدم فيما إذا كانت جهة اتصال ما في قائمة جهات اتصاله قد حظرته على تطبيق واتس آب، إحدى هذه الطرق هو أن يحاول إضافة هذه الجهة إلى مجموعة دردشة معينة، فإذا ظهرت له رسالة باستحالة إضافة هذه الجهة إلى المجموعة يعني أن جهة الاتصال تلك من المحتمل أنها وضعته في قائمة الحظر".

وأضاف: "الطريقة الثانية لمعرفة فيما إذا كان شخص ما قد حظرنا على واتس آب هي محاولة الاتصال به عبر التطبيق، فإذا انقطع الاتصال عدة مرات متالية فمن المحتمل أنه قد تم حظرنا من قبل هذا الشخص.. وعندما نرسل رسالة لشخص ما ويظهر لنا علامة بخط أحادي جانب الرسالة هذا يعني أن الرسالة أرسلت ولكن الشخص لم يستلمها، وهذا يحدث عندما يكون المستقبل غير متصل بالإنترنت أو جهازه مغلق أو وضعنا في قائمة الحظر لديه على التطبيق".
 
ومن المؤشرات التي قد تدل المستخدم على أن جهة اتصال ما على التطبيق قد حظرته هو أنه قد لايستطيع معرفة آخر وقت لظهور الجهة على التطبيق أو رؤية المعلومات حول جهة الاتصال.

وأشار الخبير إلى "أن اجتماع جميع المؤشرات التي ذكرت سابقا بالنسبة لجهة اتصال معينة من الممكن أن يدلنا بنسبة 99% بأن الجهة المذكورة قامت بحظرنا على التطبيق، ولكن هناك احتمال بأن هذه الجهة قد توقفت عن استعمال واتس آب أيضا.

ولتفادي موضوع الحجب من قبل الآخرين على التطبيق، ينصح الخبير بالتزام أخلاقيات الاتصال وقواعد اللباقة عبر الإنترنت.
المصدر: روسيا اليوم
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