تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من "غوغل" لكسر ملل المستخدمين.. واستعادة ذكرياتهم!

Lebanon 24
18-12-2020 | 09:00
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طرحت شركة "غوغل" الأميركية العملاقة، تقنية جديدة تهدف لتسلية ملايين المستخدمين حول العالم وتجدّد أيامهم، وسط شعورهم بالملل من قلة خروجهم من منازلهم بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وبدء موجته الثانية.

وبحسب ما ذكر موقع "أندرويد بوليس"، فإنّ الميزة تتواجد في أحدث إصدار من تطبيق "صور غوغل" (Google Photos)، والذي يوفّر لمستخدميه لأول مرة إمكانية مطالعة كافة صورهم أثناء تواجدهم في مكان محدد خلال الفترة السابقة.
 
ووفقاً للموقع، يمكن الوصول إلى الميزة بالنقر على أيقونة البحث، ثم النقر على أيقونة "Your Map" الموجودة بالقرب من أعلى الواجهة.
 
ويؤكد التطبيق للمستخدمين في "صفحة الدعم" الخاصة بإنشاء الجدول الزمني لمواقعهم أن الصورة التي قد تتضمن بيانات تحديد الموقع الجغرافي بسبب حفظ الهاتف الذكي أو الكاميرا هذه المعلومة عند التقاطها، أو إذا قام المستخدم بعمل "تاغ" بصورة يدوية على الصورة من خلال التطبيق، وأضافت أنه في حال عدم وضع علامة جغرافية على الصورة، فإنّه يرجح أنه حدد الموقع بناء على أي معالم تظهر فيها.

ويمكن تعطيل ميزة تتبع مسار الصور من خلال الإعدادات أو بواسطة النقر على أيقونة القائمة ثلاثية النقاط في أعلى يمين واجهة تطبيق "صور غوغل".
 
وتعتبر الميزة الجديدة في تطبيق "صور غوغل" طريقة رائعة لاستعادة ذكريات رحلة سابقة، خاصة في وقت لا يستطيع فيه معظمنا مغادرة المنزل لاستكشاف مدينتنا.
المصدر: سبوتنيك
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