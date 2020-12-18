تكنولوجيا وعلوم

شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)

Lebanon 24
18-12-2020 | 18:00
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أعلنت شركة "Xiaomi" الصينية أنّها تستعد لإطلاق هاتفها الجديد "K40"، الذي تتوقع له أن يلقى رواجاً كبيراً لمواصفاته التقنية المتطورة.

وذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية مؤخراً صوراً تظهر بعض جوانب تصميم الهاتف المذكور والتقنيات التي سيزود بها.

وبحسب موقع "3dnews"، فإنّ الصور المتداولةتبين  أنّ "Redmi K40" سيأتي بكاميرا أمامية فتحة عدستها موضوعة أعلى ومنتصف الشاشة، ولن يحصل على كاميرا سيلفي منبثقة كما أشارت التسريبات سابقاً.
 
 
وعلى الواجهة الخلفية للهاتف تظهر كاميراته الأساسية المزودة بأربع عدسات، إحداها مجهزة بفتحة كبيرة وستكون مخصصة للتصوير الفائق العرض على الأغلب، أما عدسة التصوير الأساسية فستكون بدقة 108 ميغابيكسل تبعاً للتسريبات.
 
كما يظهر بجانب الكاميرا الأساسية للهاتف مصباح إضاءة يعمل بتقنيات "LED" وأسفله مستشعر صغير يعتقد أنه مستشعر ليزري لتحديد الأبعاد ودعم الصورة.
 
وستعمل نسخة "Pro" من هذا الهاتف على الأغلب بأحدث نموذج من معالجات "Snapdragon 888" المتطورة من "كوالكوم"، وستطرح نسخ "Redmi K40" في الأسواق مطلع العام الجاري تبعا للتسريبات.
 
المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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