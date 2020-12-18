تكنولوجيا وعلوم

10 نصائح لحماية حياتك الرقمية في العام القادم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-12-2020 | 15:28
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من دون شك انّ الهواتف الذكية قد غيرت حياتنا في نواحي عديدة، فهي اصبحت تربطنا بالعالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والبريد والمتاجر والخدمات وغيرها. واصبحنا نعيش في عالمٍ افتراضيٍ اطلق البعض عليه اسم عصر المعلومة.
من يملك المعلومة يملك القرار، ودون شك هناك حكومات وشركاتٌ ومنظمات كبيرة تعمل على جمع المعلومات والبيانات عن طريق الهواتف الذكية والاجهزة اللوحية والحواسيب وبالاخص تلك الاجهزة المتصلة بالانترنت.
فالوقت والتاريخ والموقع الجغرافي في هاتفك هي العناصر التي يمكن بواسطتها رصد حركاتك وسكناتك؛ هذه الحزمة من المعلومات المتفرقة والمتنوعة يمكن ربطها مع بعضها لتصوغ في النهاية هويتك الشخصية، لذا فإنّ ما يبدو لك أنه معلومات غير ضارة قد تشكل في الواقع اكبر خطرٍ على خصوصيتك الرقمية!
وفيما يلي نتعرض لأهم 10 نصائح من شأنها ان تؤمن حماية رقمية لك في المرحلة القادمة:
1. استخدام كلمات مرورٍ قوية (اكثر من ثمان احرف/ احرف كبيرة وصغيرة وارقام ورموز/عدم استخدام الكلمات الشائعة وكلمات القاموس/ تغيير كلمة المرور بشكل دوري/الحد الاقصى لصلاحية كلمة المرور هو ثلاثين يوماً فقط/ استخدام كلمة مرور مختلفة لكل نوع حساب/ عدم مشاركة هذه الكلمات على الهاتف او على الكمبيوتر).
2. إعتماد أسلوب المصادقة الثنائية للبريد الالكتروني وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والذي يشكل طبقة حمايةٍ اضافية في وجه محاولات كسر كلمة المرور.
3. العمل على تحديث نظام التشغيل والتطبيقات المثبتة بشكلٍ مباشر فور توفرها لتجنب استغلال اي ثغراتٍ مكتشفةٍ حديثةٍ من قبل الهاكرز.
4. استخدام برامج حماية من الفيروس لضمان حماية الجهاز وتفعيل ما يعرف بجدار النار (FireWall).
5. التعامل مع جميع الروابط بحذرٍ مطلق لانها اكثر وسيلة تستخدم في التصيد الالكتروني. 
6. الانتباه من تبادل المعلومات اثناء الاتصال بشبكات ال WiFi العامة وخاصة الشبكات المجانية المفتوحة.
7. تشفير البيانات على جهاز الكمبيوتر والهاتف على بطاقات الميموري.
8. عدم استخدام التطبيقات والبرامج من مصادر غير معروفة لانها قد تحتوي على برمجيات خبيثة.
9. الانتباه الى الصلاحيات التي تطلبها التطبيقات على انظمة التشغيل الخاصة بالهواتف.
. حذف التطبيقات والبرامج الغير مستخدمة.
 
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(الكاتب: علي مرعي)
المصدر: خاص "لبنان 24"
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خاص "لبنان 24"

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