"واتسآب" تختبر ميزة المكالمات المرئية والصوتية ضمن نسخة "الويب"

تختبر خدمة "واتسآب" حالياً ميزة تمكّن مستخدمي نسخة الويب ونسخة سطح المكتب منها، من إجراء المكالمات الصوتية والمرئية.



وتوفّر "واتسآب" إمكانية إجراء هذه المكالمات عبر تطبيقها على الأجهزة المحمولة، إلا أن هذه الميزة لم تصل بعد إلى مستخدمي "واتسآب ويب" التي يتم استخدامها بكثرة من خلال أجهزة الحواسيب.



ومؤخراً، نشر موقع "WABetaInfo" لقطات للشاشة تظهرُ قيام "واتسآب" باختبار ميزة المكالمات الصوتية والمرئية لنسخة الويب التي يمكن الوصول إليها من خلال المتصفحات، أو تطبيق سطح المكتب الذي يعمل مستقلاً عن المتصفح، ولكنهما كليهما يحتاجان إلى أن يكون الهاتف متصلاً بالإنترنت.





ويظهر للمستخدمين الذين تختبر واتساب الميزة الجديدة معهم زر لإجراء المكالمات الصوتية، وزر آخر للمكالمات المرئية، وذلك في أعلى الدردشة إلى جانب زر البحث. وبالنقر على هذين الزرين يمكن البدء بمكالمة مع جهة الاتصال المختارة.





وفي حال كان المستخدم هو المتلقي للمكالمة، فإن نافذة منبثقة منفصلة ستظهر له مع جهة الاتصال المتصلة، مع الاسم وصورة الملف الشخصي، بالإضافة إلى زرين لقبول المكالمة، أو ردها. ومؤخراً، نشر موقع "WABetaInfo" لقطات للشاشة تظهرُ قيام "واتسآب" باختبار ميزة المكالمات الصوتية والمرئية لنسخة الويب التي يمكن الوصول إليها من خلال المتصفحات، أو تطبيق سطح المكتب الذي يعمل مستقلاً عن المتصفح، ولكنهما كليهما يحتاجان إلى أن يكون الهاتف متصلاً بالإنترنت.ويظهر للمستخدمين الذين تختبر واتساب الميزة الجديدة معهم زر لإجراء المكالمات الصوتية، وزر آخر للمكالمات المرئية، وذلك في أعلى الدردشة إلى جانب زر البحث. وبالنقر على هذين الزرين يمكن البدء بمكالمة مع جهة الاتصال المختارة.وفي حال كان المستخدم هو المتلقي للمكالمة، فإن نافذة منبثقة منفصلة ستظهر له مع جهة الاتصال المتصلة، مع الاسم وصورة الملف الشخصي، بالإضافة إلى زرين لقبول المكالمة، أو ردها.



وحين يُجري المستخدم نفسه مكالمة صوتية، أو مرئية مع واحدة من جهات الاتصال التي لديه، فإن النافذة المنبثقة ستظهر له أيضاً، ولكن بحجم أصغر مع زر لكتم الميكروفون، وزر آخر لتفعيل الكاميرا، بالإضافة إلى زر لإنهاء المكالمة، وزر يعرض قائمة خاصة.



وحتى الآن، فإن "واتسآب" لم تكشف رسمياً عن ميزة المكالمات الصوتية والمرئية لمستخدمي نسخة الويب وسطح المكتب، إلا أنه من المتوقع أن يتم اختبارها مع المزيد من المستخمين خلال الأسابيع القليلة القادمة.