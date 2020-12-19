تكنولوجيا وعلوم

"واتسآب" تختبر ميزة المكالمات المرئية والصوتية ضمن نسخة "الويب"

Lebanon 24
19-12-2020 | 06:00
A-
A+
Doc-P-776269-637439326163539930.jpg
Doc-P-776269-637439326163539930.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تختبر خدمة "واتسآب" حالياً ميزة تمكّن مستخدمي نسخة الويب ونسخة سطح المكتب منها، من إجراء المكالمات الصوتية والمرئية.

وتوفّر "واتسآب" إمكانية إجراء هذه المكالمات عبر تطبيقها على الأجهزة المحمولة، إلا أن هذه الميزة لم تصل بعد إلى مستخدمي "واتسآب ويب" التي يتم استخدامها بكثرة من خلال أجهزة الحواسيب.

ومؤخراً، نشر موقع "WABetaInfo" لقطات للشاشة تظهرُ قيام "واتسآب" باختبار ميزة المكالمات الصوتية والمرئية لنسخة الويب التي يمكن الوصول إليها من خلال المتصفحات، أو تطبيق سطح المكتب الذي يعمل مستقلاً عن المتصفح، ولكنهما كليهما يحتاجان إلى أن يكون الهاتف متصلاً بالإنترنت.


ويظهر للمستخدمين الذين تختبر واتساب الميزة الجديدة معهم زر لإجراء المكالمات الصوتية، وزر آخر للمكالمات المرئية، وذلك في أعلى الدردشة إلى جانب زر البحث. وبالنقر على هذين الزرين يمكن البدء بمكالمة مع جهة الاتصال المختارة.


وفي حال كان المستخدم هو المتلقي للمكالمة، فإن نافذة منبثقة منفصلة ستظهر له مع جهة الاتصال المتصلة، مع الاسم وصورة الملف الشخصي، بالإضافة إلى زرين لقبول المكالمة، أو ردها.

وحين يُجري المستخدم نفسه مكالمة صوتية، أو مرئية مع واحدة من جهات الاتصال التي لديه، فإن النافذة المنبثقة ستظهر له أيضاً، ولكن بحجم أصغر مع زر لكتم الميكروفون، وزر آخر لتفعيل الكاميرا، بالإضافة إلى زر لإنهاء المكالمة، وزر يعرض قائمة خاصة.

وحتى الآن، فإن "واتسآب" لم تكشف رسمياً عن ميزة المكالمات الصوتية والمرئية لمستخدمي نسخة الويب وسطح المكتب، إلا أنه من المتوقع أن يتم اختبارها مع المزيد من المستخمين خلال الأسابيع القليلة القادمة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:16 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:11 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:00 | 2020-12-19
21:00 | 2020-12-18
18:00 | 2020-12-18
15:28 | 2020-12-18
15:00 | 2020-12-18
12:00 | 2020-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website