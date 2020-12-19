تكنولوجيا وعلوم

دار الإفتاء المصرية: هذه الخاصية في تطبيق تليغرام "حرام شرعاً"

Lebanon 24
19-12-2020 | 15:00
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حرمت دار الإفتاء المصرية خاصية في تطبيق التواصل الاجتماعي "تليغرام"، تنتهك الخصوصية وتزعج المستخدمين الآخرين.

وفق بيان نشرته، حذرت دار الإفتاء من سوء استخدام خاصية "نيرباي" (Nearby)، التي تساعد المستخدمين على التحدث مع الأشخاص الواقعين بالقرب منهم جغرافيا.

وفي بيان صدر، السبت، قالت دار الإفتاء المصرية، إن "اختراق الخصوصيات لون من تتبع العورات التي ورد الشرع بالنهي عنها ولعن فاعلها وإنذاره بالعواقب الوخيمة؛ فقد نهى الشرع الشريف عن التجسس (...)".

كانت الخاصية التي أطلقها تطبيق تليغرام، محل جدل بالنسبة للمصريين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث لاقى ذلك موجة من الغضب بعد المضايقات التي تعرضوا لها بسبب استحداث هذه الخاصة.

وتسمح الخاصة بالتحدث لأي مستخدم قريب في الدائرة الجغرافية ذاتها من دون إذن من المستخدم نفسه، حال تفعيل خاصية الوصول للموقع في الهاتف الذكي.

وتعرضت عدد من الفتيات إلى المضايقات والتحرش بسبب لجوء البعض لاستخدام هذه الخاصية بشكل غير لائق، وصل لدرجة الابتزاز، وفق البيان الذي نشرته دار الإفتاء.

كما ناشدت دار الإفتاء في بيانها مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الحفاظ على الخصوصيات من خلال حماية البيانات الشخصية مع التأكيد على أن هناك قوانين تجرم اختراق الخصوصية الإلكترونية للمواطن.

وجاء في البيان أيضا: "الحفاظ على الخصوصيات جزءا لا يتجزأ من مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان، وهو داخل تحت المقصد الشرعي الأكبر الحفاظ على العرض".
المصدر: الحرة
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