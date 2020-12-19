تكنولوجيا وعلوم

سيطلق منها 12 سيارة فقط.. هكذا تبدو مركبة بنتلي المنتظرة! (فيديو)

Lebanon 24
19-12-2020 | 21:00
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استعرضت شركة بنتلي منذ مدة سيارة Bacalar Roadster التي طورتها لتكون من بين أبرز السيارات الشبابية الفاخرة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها شركة بنتلي فإن هذه السيارة ستكون من بين أكثر نماذج مركباتها ندرة، إذ سيطرح منها 12 قطعة فقط، وإن وكلاء الشركة كانوا قد تلقوا عروضا مسبقة لشراء جميع هذه المركبات قبل طرحها رسميا في الأسواق.
 
 
 
وتتميز السيارة الجديدة بأنها مركبة شبابية بمقعدين وسقف مكشوف، تجمع في تصميمها ملامح من مركبات بنتلي الفاخرة والعديد من سمات الحداثة بنفس الوقت.
 
وحصلت هذه السيارة على مصابيح دائرية تشبه المصابيح التقليدية لسيارات بنتلي، لكن المصممين زودوها من الجوانب بخطوط إضاءة LED بتصميم مميز جدا، أما الواجهة الأمامية للمركبة فحصلت على شبك مزدوج عملاق صبغ مع فتحات الهواء باللون الأسود.
 
وتعمل نماذج Bacalar Roadster بمحركات جبارة بـ 12 أسطوانة، سعتها 6.0 ليتر، وتولد عزما يعادل 659 حصانا، ويمكن لهذه المحركات الوصول بالسيارة إلى سرعة 322 كلم/سا.
المصدر: روسيا اليوم
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