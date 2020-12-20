أحدث هاتف من "Xiaomi".. مواصفات ممتازة وسعر منافس! (فيديو)





وبحسب ما ذكر موقع "3dnews"، فإنّ الهاتف الجديد يأتي بهيكل من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، محمي ضدّ الرطوبة والغبار، أبعاده (162.3/77.3/9.6) ملم، ووزنه 198 غ.



وحصل الجهاز على شاشة "IPS LCD" بمقاس 6.53 بوصة، أبعادها "19.5:9"، ودقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، محمية بطبقة من زجاج "Corning Gorilla Glass 3".



ويعمل بمعالج "Snapdragon 662" المطور بتقنية (11 نانومتر)، ومعالج رسوميات Adreno 610، ونظام تشغيل "Android 10" مع واجهات "MIUI 12". أزاحت شركة "Xiaomi" الصينية الستار عن مواصفات هاتفها الأحدث "Redmi 9 Power" الذي ستطرحه بأسعار تبدأ من 120 يورو.وبحسب ما ذكر موقع "3dnews"، فإنّ الهاتف الجديد يأتي بهيكل من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، محمي ضدّ الرطوبة والغبار، أبعاده (162.3/77.3/9.6) ملم، ووزنه 198 غ.وحصل الجهاز على شاشة "IPS LCD" بمقاس 6.53 بوصة، أبعادها "19.5:9"، ودقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، محمية بطبقة من زجاج "Corning Gorilla Glass 3".ويعمل بمعالج "Snapdragon 662" المطور بتقنية (11 نانومتر)، ومعالج رسوميات Adreno 610، ونظام تشغيل "Android 10" مع واجهات "MIUI 12".

وتوجد منه نسختان، نسخة مزودة بذواكر 4/64 غيغابايت، ونسخة مزودة بذواكر 4/128 غيغابايت، كما يمكن توسيع ذواكر التخزين الداخلية في هاتين النسختين عبر بطاقات ذاكرة من نوع "microSDXC".



وحصلت نماذج هذا الهاتف على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع ميزة التعرف إلى الوجوه.

وزودت هذه الهواتف ببطاريات ممتازة بسعة 6000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شواحن باستطاعة 18 واطاً، إضافة إلى منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ "USB Type-C 2.0"، ومستقبل لإشارات الراديو "FM"، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.