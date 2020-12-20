تكنولوجيا وعلوم

"نوكيا" تطرح هاتفها الذكي الجديد.. بسعر زهيد!

Lebanon 24
20-12-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-776606-637440543304171155.jpg
Doc-P-776606-637440543304171155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "نوكيا" الفنلندية عن إطلاق هاتفها الذكي "C1 Plus" الجديد باللونين الأحمر والأزرق، بسعر زهيد يبلغ 69 يورو فقط. 

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشركة أن هاتفها الجديد يأتي بمعالج رباعي النوى بتردد 1.4 غيغاهرتز، مع 1 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 16 غيغابايت، مع إمكانية زيادتها إلى 128 غيغابايت باستخدام بطاقة "مايكرو إس دي".

ويبلغ وزن الهاتف 146 غراماً، مع شاشة قياس 5.45 بوصات بدقة وضوح "HD+".

وتمتاز الكاميرا الأمامية والرئيسة بدقة وضوح تبلغ 5 ميغابيكسل مع تجهيزهما بـ"فلاش"، كما تم تزويد الهاتف بالنظام العالمي لتحديد الموقع "GPS" ونظام تشغيل "Go" من "أندرويد".
المصدر: د ب أ - الإمارات اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2020-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2020-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2020-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
22:00 | 2020-12-20
15:00 | 2020-12-20
12:00 | 2020-12-20
09:00 | 2020-12-20
06:00 | 2020-12-20
23:00 | 2020-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website