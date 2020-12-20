تكنولوجيا وعلوم

لأصحاب هذه الهواتف.. "واتسآب" سيتوقف عن العمل بحلول 2021!

Lebanon 24
20-12-2020 | 12:00
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كشفت تقاريرإعلامية أنّه مع بداية عام 2021، سينتهي دعم تطبيق المراسلات الشهير "واتسآب" لبعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظامَيْ "أندرويد" و"آي أو إس".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشال إكسبريس"، فإنّ "واتسآب" لن مع بداية العام الجديد على الأجهزة التي لا تعمل بنظام تشغيل "أندرويد 4.0.3" وآي أو إس 9" على الأقل.
 
وأوصت صفحة الدعم الخاصة بشركة "واتسآب" أصحاب تلك الهواتف بتحديث نظام التشغيل الخاص بهم إلى أحدث إصدار من أجل استمرارية عمل التطبيق على هواتفهم.
 
وبالنسبة إلى هواتف "آيفون" لن تحتوي الطرازات حتى "آيفون 4" على تطبيق "واتسآب" في 2021، بينما سيتعين على مستخدمي "آيفون 4 إس" و"آيفون 5" و"آيفون 5 إس" و"آيفون 6" و"آيفون 6 إس" تحديث نظام التشغيل الخاص بهم إلى "آي أو إس 9" أو التحديثات الأحدث الأخرى، في حال رغبتهم الاستمرار في استخدام "واتسآب".

أما هواتف "أندرويد"، فستفقد أجهزة "HTC Desire" و"Motorola Droid Razr" و"LG Optimus Black" و"Samsung Galaxy S2" دعم تطبيق "واتسآب" مع نهاية عام 2020.

وقد يضطر بعض المستخدمين إلى شراء هاتف ذكي جديد للحصول على ترقيات أحدث في نظام التشغيل.
 
المصدر: سبوتنيك
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