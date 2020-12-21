تكنولوجيا وعلوم

تسريباتٌ تكشف عن خصائص "آيفون 13" المرتقب من "آبل"! (فيديو)

Lebanon 24
21-12-2020 | 18:00
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كشفت تسريبات تقنية حديثة عن مواصفات هاتف "آيفون 13" المرتقب من شركة "آبل"، لافتة إلى أنّه سيحل أبرز مشاكل الإصدار "12"، وسيأتي بحزمة من التعديلات التقنية المميزة.

ونقل موقع مجلة "فوربس" الأميركية عن المتخصص بتسريبات منتجات شركة "آبل" الأميركية، جون بروسر، أنّ "آيفون 13" سيزوّد بشاشة "إل تي بي أو"، قادرة على توفير تجربة عرض بدقة عالية بدون أن يكون ذلك على حساب عمر البطارية.

ووفق بروسو فإنّ الشاشة الجديدة ستجعل "آيفون 13" منافساً قوياً للهواتف العاملة بنظام "أندرويد"، والتي كانت تتباهى بقوة بطاريتها وطول عمرها.
 
وسيدعم الهاتف الجديد تقنية "واي فاي 6"، التي تتميز بالسرعات الفائقة التي تصل إلى 9.6 غيغابيت في الثانية، وتقليل وقت الاستجابة، وكفاءة استخدام الطاقة.

وكانت تسريبات سابقة خاصة بالإصدار 13 من "آيفون" قد أشارت إلى أنّ الهاتف سيدعم تقنية شبكات الجيل الخامس من الاتصالات، بالإضافة إلى مضاعفة حجم التخزين، وتقنية التعرّف إلى المستخدم باللمس.
المصدر: سكاي نيوز

تكنولوجيا وعلوم

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