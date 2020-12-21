هواوي تطلق حملة الصيانة الخاصّة بفترة الأعياد

إنطلاقاً من التزامها تجاه السوق اللبناني، أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن إطلاقها حملة الصيانة الخاصة بفترة العيد التي تقدّم سلسلة تخفيضات وعروض متميّزة.تمتد حملة هواوي للصيانة من 21 الى 31 كانون الأول 2020 وهي سارية حصرياً في كل مراكز خدمة هواوي في سن الفيل، صيدا وطرابلس لتتيح لزبائنها معاينة هواتفهم الذكية، حتى المنتهية الكفالة منها، وإصلاحها من قبل خبراء هواوي مع إمكانية تغيير القطع والإستفادة من حسم يصل حتى 40 بالمئة. كما تتضمن الحملة ايضاً تخفيضات على واقيات الشاشة ابتداءً من 20 الف ليرة لبنانية (الأسعار تختلف بحسب طراز الهاتف).وتتيح الحملة أيضاً لزبائن مراكز خدمة هواوي الحصول على هدية فورية عند شرائهم جهاز هواوي او عند صيانة وإصلاح أحد الأجهزة. علاوة على ذلك، ستتوفر خلال فترة الحملة أيضاً خدمة التصليح التي تستغرق ساعة واحدة فقط لأي جهاز من أجهزة هواوي وخدمة التوصيل والاستلام عن طريق الاتصال بالخط الساخن على 1279.يذكر ان مراكز خدمة هواوي في سن الفيل، صيدا و طرابلس تستقبل الزبائن من يوم الإثنين وحتى الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساءً. اما مركزا خدمة هواوي في صيدا وطرابلس فيستقبلان الزبائن ايضاً ايام السبت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.