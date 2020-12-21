جديد واتساب.. مكالمات صوتية ومرئية في نسخة "الويب"

بعد طول انتظار، كشف متحدث باسم شركة فيسبوك، أن تطبيق "واتساب" سيتيح لمستخدميه إجراء المكالمات الصوتية والمرئية في النسخة "الويب" المخصصة لأجهزة الكمبيوتر العام المقبل.

فوفقا لتقرير صادر عن WABetaInfo وهي البوابة الإلكترونية التي تتعقب التغييرات القادمة والميزات الجديدة التي يعمل عليها التطبيق، فقد بدأ WhatsApp في طرح دعم الاتصال - الصوت والفيديو - لمجموعة مختارة من المستخدمين على سطح المكتب. وعندما يتلقى المستخدمون صوتا أو مكالمة من واتساب سواء عبر الويب أو عبر التطبيق لأجهزة الكمبيوتر، ستفتح المنصة نافذة منفصلة من حيث يمكنهم قبول أو رفض المكالمة الواردة، وبالمثل، ستظهر حالة وتفاصيل المكالمات الجارية في نافذة منفصلة أيضًا.