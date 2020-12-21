تكنولوجيا وعلوم

جديد واتساب.. مكالمات صوتية ومرئية في نسخة "الويب"

Lebanon 24
21-12-2020 | 21:00
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بعد طول انتظار، كشف متحدث باسم شركة فيسبوك، أن تطبيق "واتساب" سيتيح لمستخدميه إجراء المكالمات الصوتية والمرئية في النسخة "الويب" المخصصة لأجهزة الكمبيوتر العام المقبل.

فوفقا لتقرير صادر عن WABetaInfo وهي البوابة الإلكترونية التي تتعقب التغييرات القادمة والميزات الجديدة التي يعمل عليها التطبيق، فقد بدأ WhatsApp في طرح دعم الاتصال - الصوت والفيديو - لمجموعة مختارة من المستخدمين على سطح المكتب.

 
 

وعندما يتلقى المستخدمون صوتا أو مكالمة من واتساب سواء عبر الويب أو عبر التطبيق لأجهزة الكمبيوتر، ستفتح المنصة نافذة منفصلة من حيث يمكنهم قبول أو رفض المكالمة الواردة، وبالمثل، ستظهر حالة وتفاصيل المكالمات الجارية في نافذة منفصلة أيضًا.

ونظرًا لأن الميزة قد تم طرحها لمستخدمي الإصدار التجريبي، نتوقع أن يتم نشر الدعم لنفسها علنا لجميع أولئك الذين يستخدمون WhatsApp على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وبحسب "رويترز"، فإن خطوة واتساب ستضعه بين كبار تطبيقات مكالمات الفيديو، مثل "زووم" و"غوغل ميت".

على جانب آخر، ذكر واتساب أنه سيتيح لمستخدميه خاصية جديدة وهي "عربات التسوق" لشراء احتياجاتهم من خلال التطبيق، وأضاف عبر مدونة للإعلان عن الميزة الجديدة المتوافرة فى العالم "أن عربات التسوق ستمكن الأشخاص من تصفح كتيبات للبيع واختيار منتجات عدة وإرسال طلبياتهم على شكل رسالة واحدة".

ومع هذه الخاصية الجديدة، تسعى الشركة لجذب التجار والشركات إلى تطبيق "واتساب بيزنس" - الذي يضم 50 مليون حساب لأصحاب مصالح تجارية - بهدف إدارة الطلبيات الواردة لهم وعمليات التواصل مع الزبائن، حيث يشكل تطوير التجارة عبر خدمة المراسلة تحدياً أساسياً للشركة التي لا تحقق أرباحاً كبيرة من الإعلانات رغم انتشارها الواسع، كذلك تفتقر إلى خدمة مدمجة للدفع الإلكتروني.

المصدر: العربية
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