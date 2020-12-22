لينوفو تطرح حاسوبها الجديد "Tab P11 Pro"

طرحت شركة "لينوفو" حاسوبها الجديد "Tab P11 Pro" بسعر يبدأ من 499.99 دولار أميركي.

مواصفات الحاسوب الجديد:1- يعمل الحاسوب الجديد بنظام التشغيل أندرويد 10، وفق ما ذكر موقع "gsmarena" الإلكتروني.2- يتضمن شاشة من نوع OLED بقياس 11.5 إنشاً.3- يعمل جهاز "لينوفو" مع معالج "Snapdragon 730G" ثماني النواة، وهو لا يدعم تقنية "5G".4- يأتي "Tab P11 Pro" في نسختين للذاكرة، حيث يوفر الإصدار الأساسي 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي إلى جانب 128 غيغابايت من مساحة التخزين، بينما يوفر الإصدار الأعلى 6 غيغابايت من الذاكرة إلى جانب سعة التخزين البالغة 128 غيغابايت. ويكلف الإصدار الأعلى 50 دولار إضافية، ويمكن إضافة المزيد من السعة التخزينية عبر بطاقات microSD في كلا النسختين.5- يتضمن الحاسب اللوحي الجديد مكبرات الصوت الرباعية من JBL مع دعم Dolby Atmos للحصول على متعة الاستماع الغامر، وتشمل خيارات الاتصال على Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.0 إلى جانب منفذ USB 3.2 Type-C.6- يحتوي الجهاز على كاميرا مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل و 5 ميغابيكسل في الخلف مع القدرة على التركيز البؤري التلقائي والتركيز الثابت على التوالي.7- يضمّ الجزء الأمامي كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميغابيكسل مع كاميرا IR.