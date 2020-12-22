تكنولوجيا وعلوم

متصفح Firefox أسرع وأكثر أمانا.. ميزات وخصائص جديدة

Lebanon 24
22-12-2020 | 09:00
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أعلنت شركة Mozilla مؤخرا عن إطلاق تحديث لمتصفح Firefox، تضمن ميزات وخصائص جديدة.

 

وتبعا  لـ Mozilla فإن تحديث Firefox 84 الجديد صمم ليكون قادرا على العمل مع مختلف أنواع الحواسب المجهزة بأنظمة ويندوز ولينوكس، والأمر المهم هو أن أصحاب حواسب MacBook Pro و Air 2020 أصبح بإمكانهم استعمال المتصفح بنسخته المذكورة أيضا.

 

وتشير الاختبارات التي أجريت على التحديث الجديد إلى أن التحديث يمنح سرعة في الأداء أكبر بمرتين ونصف المرة تقريبا مقارنة بتلك التي توفرها نسخ Firefox 83، كما أن استجابته لبرامج وتطبيقات الإنترنت أسرع بمرتين من نسخ Firefox السابقة، كما توفر النسخة الجديدة دعما لبرمجيات WebRender للحواسب التي تعمل بأنظمة macOS Big Sur و Windows، والمجهزة بمعالجات إنتل من الجيلين الخامس والسادس.

 

كما حمل التحديث الجديد معه العديد من التعديلات لتلافي 31 ثغرة أمنية كانت موجودة في نسخ Firefox السابقة، 19 ثغرة منها وصفها الخبراء بالخطيرة على عمل المتصفحات والأجهزة والحواسب.

 

ويوفر هذا التحديث لمستخدمي Firefox على أجهزة أندرويد ميزات جديدة وعملية لمساعدة المستخدمين على عرض علامات التبويب بطرق أكثر سلاسة عند تصفح الإنترنت، وترتيب هذه التبويبات بالطرق التي تناسبهم.

المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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