تكنولوجيا وعلوم

بالأرقام: في أسبوعين فقط هواتف "آيفون" تنجز المهمة الصعبة

Lebanon 24
22-12-2020 | 15:00
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بعد تأخر شركة "أبل" عن طرح هواتف "آيفون" في شهر أيلول الماضي، سرى الاعتقاد بأن هذه الأجهزة قد تتلقى ضربة كبيرة، لاسيما في ظل انتشار وباء كورونا، وتراجع قدرة الناس الشرائية، لكن الأمور كانت مختلفة تماما.

 

وبحسب بيانات اقتصادية حديثة، فإن هواتف "آيفون 12" كانت أفضل أجهزة "الجيل الخامس" مبيعا خلال شهر تشرين الأول الماضي، والمثير للدهشة هو أن هذه الأجهزة حققت الرقم المذهل في غضون أسبوعين فقط من الشهر.

 

أما هاتف "آيفون 12 برو" فكان ثاني أكثر أجهزة "الجيل الخامس" مبيعا خلال الشهر العاشر من السنة، وفق بيانات معلن عنها من قبل هيئة "ماركت بولس سيرفس".

 

وأشار المصدر إلى أن هاتفي "آيفون 12" و"آيفون 12 برو" استحوذا على ما يقارب ربع مبيعات الهواتف الذكية المزودة بشبكة الجيل الخامس.

 

ويرجح خبراء اقتصاديون أن تواصل شركة "أبل" منحى المبيعات المرتفع خلال الفصل الرابع المتبقي من السنة الحالية.

 

ويوضح الخبير في هيئة "كاونتر بوينت"، فارون ميشرا، أن تزداد المبيعات خلال فترة أعياد الميلاد التي تشهد إقبالا على التسوق واقتناء الهدايا.

 

أما هاتف سامسونغ "غالاكسي نوت 20" الذي كان أكثر أجهزة الجيل الخامس مبيعا في أيلول فتراجع إلى المرتبة الثالثة، خلال تشرين الأول الماضي.

 

وتراجعت سامسونغ من جراء الإقبال الكبير على الهواتف المزودة بشبكة الجيل الخامس، لاسيما وسط مستخدمي أجهزة "أبل".

 

وحقق "آيفون 12" إقبالا كبيرا في موطنه الأميركي، وشكلت مبيعات هذا الهاتف بالولايات المتحدة أكثر من ثلث إجمالي المبيعات خلال تشرين الأول.

 

المصدر: سكاي نيوز
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