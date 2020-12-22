تكنولوجيا وعلوم

هاتف يتغير لونه حسب الرغبة!

Lebanon 24
22-12-2020 | 21:00
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يعد OnePlus 8T Concept من شركة "ون بلس" هاتفًا مشابهًا لهاتف OnePlus 8T الذي تم إصداره قبل شهرين، لكنه يتمتع بتصميم خلفي فريد جدًا، يتغير لونه إلى جانب وحدة الرادار لتتبع الحركة.

ووفقًا لشركة ون بلس، يتم تحقيق هذا التأثير اللوني المتغير من خلال اللون الإلكتروني ECMF، الذي يوضع أسفل زجاج الجهة الخلفية للهاتف، بحيث يتغير اللون من الأزرق الداكن إلى الفضي الفاتح مع تطبيق الفولتية الكهربائية المتغيرة.

 
 

ويمكن أن يتغير لونه لإظهار إشعارات الهاتف، مثل المكالمة الهاتفية الواردة، تمامًا مثل ضوء الإشعار الذي تم تضمينه في هواتفها في الماضي.

وتستخدم وحدة الرادار لتتبع الحركة، المدمجة في الكاميرا الخلفية لهاتف OnePlus 8T Concept، الموجات المليمترية، بحيث ترتد الموجات الكهرومغناطيسية عن محيطها وتتيح للهاتف إدراك الأشياء وتصويرها وتحديد موقعها وتتبعها.

وتقول الشركة: إن تقنية mmWave هذه مستعارة من شبكات الجيل الخامس 5G، لكن وحدة الرادار منفصلة عن أي وحدة اتصال mmWave في الهاتف.

ويبدو الأمر من الناحية الوظيفية مشابهًا لتقنية Motion Sense التي تدعم الرادار في Pixel 4، والتي تتيح لك تمرير يدك فوق الهاتف لتخطي المقطوعات الموسيقية أو إسكات المنبهات.

ويمكنها أيضًا اكتشاف وجودك لإظهار الوقت وأي إشعارات، وكانت الوظيفة مثيرة للاهتمام، لكن غوغل لم تدرجها في الهواتف اللاحقة.

ويمكن لهاتف OnePlus 8T Concept أيضًا استخدام وحدة الرادار لتتبع الحركة للقيام بأشياء بسيطة، مثل: الرد على المكالمة الهاتفية بإيماءة أو تقديم الوظائف الأكثر تقدمًا، مثل استشعار تنفس المستخدم.

كما يمكن دمج هذا مع الجهة الخلفية المتغيرة اللون لتقديم بعض حالات الاستخدام، بحيث يمكن أن يتغير لون الجهة الخلفية للإشارة إلى المكالمة الواردة، وبعد ذلك يمكنك قبولها أو رفضها بإيماءة، دون الحاجة إلى لمس الهاتف نفسه.

ويمكن لوحدة الرادار أن تستشعر تنفسك، ثم تغير لون الجهة الخلفية في الوقت المناسب مع التنفس، مما يجعل الهاتف جهازًا فعالًا للارتجاع البيولوجي.

واستعرضت ون بلس قبل أقل من عام بقليل هاتف OnePlus Concept One، وهو جهاز يستخدم الزجاج الكهربائي لإخفاء الكاميرات الخلفية.

ومع ذلك، فإن التكنولوجيا لم تظهر بعد في أي من الهواتف الرائدة للشركة.

وكما هو الحال مع Concept One قبله، تقول ون بلس: ليس لديها خطط لبيع OnePlus 8T Concept تجاريًا، لذلك يُنظر إليه على أنه عرض صغير لما تعمل عليه الشركة.

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