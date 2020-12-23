"HUAWEI Y7a" الجديد.. 5 أسباب تجعلنا نعتقد أنه الهاتف الذي يجب الحصول عليه

هل فكرت يومًا كيف سيبدو امتلاك هاتف ذكي بسرعة شحن لا تصدق وبطارية تدوم طويلاً وإعداد ممتاز لكاميرا رباعية؟ خاصةً هاتف يأتي بسعر مشجع. أعلنت هواوي عن إطلاق هاتف ذكي جديد لسلسلة HUAWEI Y الشهيرة والمحبوبة من الفئة الابتدائية، - هاتف HUAWEI Y7a. يأتي هذا الهاتف الأخير مع مجموعة من الميزات الرائعة التي تجعل حياتك اليومية ممتعة للغاية. فيما يلي خمسة أسباب تجعلنا نعتقد أن هاتف الـ HUAWEI Y7a المتوفر حالياً في لبنان هو الهاتف الذي يجب الحصول عليه!هل تشعر بالقلق من نفاذ طاقة بطارية هاتفك عندما تكون بالخارج؟ يحتوي هاتف HUAWEI Y7a على بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير يمكن أن تدوم لفترة طويلة حتى عند استخدام الكاميرا أو اللعب أو تصفح الويب. لكن انتظر، ماذا لو كنت عالقًا في المنزل لشحن هذه البطارية الضخمة؟ لا تهتم بذلك، لأن يمكنك شحن البطارية بسرعة باستخدام تقنية HUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط، مع 10 دقائق فقط من الشحن، ستحصل على ساعتين رائعة من تشغيل الفيديو دون انقطاع. علاوة على ذلك، إلى جانب تقنية توفير الطاقة المدعمة بالذكاء الاصطناعي من هواوي، يدير هاتف HUAWEI Y7a الطاقة بذكاء لضمان حصولك دائمًا على القوة لجميع الألعاب والأفلام وغير ذلك الكثير!

يأتي هاتف HUAWEI Y7a مزودًا بإعداد كاميرا رباعية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل لالتقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو واضحة في أي وقت من اليوم. كاميرا بعدسة عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل بزاوية تصل 120 درجة لالتقاط صور جماعية دون الحاجة إلى ترك أي شخص خارج إطار الصورة أو لأخذ لقطات المناظر الطبيعية الجميلة أثناء التنزه. كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط تفاصيل دقيقة عن قرب وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل تضيف تأثيرات بوكيه فنية إلى صورك. تم تصميم كل كاميرا لوظيفة معينة، ولكنهم يعملون معًا بسلاسة لتقديم نتائج متميزة في سيناريوهات التصوير المختلفة لجودة عالية جداً! لا يتفوق هاتف HUAWEI Y7a في ضوء النهار فحسب، بل يُنتج أيضًا بعض اللقطات الليلية الرائعة، بفضل مستشعر ذو حساسية عالية وقدرات الذكاء الاصطناعي. في الوضع الليلي، يستخدم الهاتف الذكي خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحقيق الحد من الضوضاء متعددة الإطارات التي تنتج صور ساطعة بوضوح محسّن.يساعدك هاتف HUAWEI Y7a على اكتشاف جمالك الفريد وتسجيل اللحظات الثمينة بتفاصيل واضحة بفضل كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابكسل مع دعم الجمال بالذكاء الاصطناعي. إذا كنت تخيم مع عائلتك ليلاً، فسيتم تنشيط الفلاش الدائري تلقائيًا مما يوفر إضاءة أفضل لصور شخصية / صور جماعية مذهلة.يبهرك هاتف HUAWEI Y7a للوهلة الأولى من الشاشة FHD+ مقاس 6.67 بوصة إلى هيكله العام وألوانه. تبلغ دقة هذه الشاشة الرائعة 2400 × 1080 وتبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 90٪. سيكون كل ما تشاهده على هاتف HUAWEI Y7a تجربة غامرة سواء كنت تشاهد أحدث حلقة من برنامجك المفضل، أو فريقك المفضل يتنافس مع منافسيه في مباراة ديربي محلية أو حتى أثناء لعب لعبتك المفضلة.الكثير من الذكريات لحفظها، الكثير من اللحظات لنعتز بها! تحتاج جميع مقاطع الفيديو والصور والألعاب والتطبيقات التي تنوي تنزيلها وتشغيلها وتخزينها إلى مساحة كبيرة - نحن نعلم ذلك! يأتي هاتف HUAWEI Y7a مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت للمعالجة السلسة بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية كبيرة تبلغ 128 جيجابايت، والتي يمكن تمديدها حتى 512 جيجابايت باستخدام بطاقة Micro SD خارجية لألعاب سلسة للغاية.يعمل هاتف HUAWEI Y7a على واجهة المستخدم EMUI 10.1، الذي يعتمد على نظام Android 10. وتأتي واجهة المستخدم مع مجموعة من الميزات المبتكرة مثل مساعد الألعاب الذي تمت ترقيته، والذي يوفر لك تجربة لعب محسنة. بالإضافة إلى إيماءات لقطة الشاشة، Smart Puzzle، Histen 6.1 والمزيد!إذا كنت تبحث عن تطبيقاتك المفضلة لتنزيلها، فيمكنك الحصول عليها من متجر التطبيقات الرسمي من هواوي، HUAWEI AppGallery - ثالث أكبر متجر تطبيقات في العالم. يتيح متجر HUAWEI AppGallery للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى وسائط ترفيه عالية الجودة على HUAWEI Video وHUAWEI Music وHUAWEI Reader. يمكنك أيضاً اختيار تنزيل تطبيقاتك المفضلة من Petal Search، وهي أداة بحث جديدة متاحة للتنزيل عبر متجر HUAWEI AppGallery. توفر أداة البحث الجديدة هذه لمستخدمي أجهزة هواوي بوابة مفتوحة إلى مليون تطبيق، حيث يمكنك الحصول على جميع التطبيقات التي تبحث عنها!