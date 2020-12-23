صحة

متى يجب التوقف عن استخدام الكمامة؟.. ابتكار تقني يقدم الإجابة

Lebanon 24
23-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-777676-637443493351134691.jpg
Doc-P-777676-637443493351134691.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طوّرت شركة "إنسيغنيا تكنولوجيز" لاصقة يتغير لونها عند وضعها على الكمامات واستخدامها لعدة مرات، لتسهيل معرفة الوقت المناسب للتخلص من الكمامة التي تستخدم على نطاق واسع كأحد أفضل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وتعتمد هذه اللاصقات على "سلسلة من الأصباغ الذكية وأنواع الحبر التي يتغيّر لونها مع تعرّضها لثاني أكسيد الكربون"، بحسب ما قال المهندس في الشركة غراهام سكينر الوكالة فرانس برس.

وطورت اللاصقة التي وضعت على جهاز واق في مختبر الشركة في غلاسكو الاسكتلندية.

وقال سكينر: "عندما بدأ الوباء ينتشر وساد التباس بشأن الوقت المناسب لرمي الكمّامات، قرّرنا استخدام هذه التكنولوجيا لتطوير لاصقة يتغيّر لونها توضع على قناع أو قميص طبّي".

ويشغّل المؤشّر وقت وضع اللاصقة على جهاز واق. وهو يكون أصفر في البداية ثم يتحوّل لونه تدريجا إلى الأزرق بعد أربع إلى ست ساعات.

ويمكن إعادة استخدام اللاصقة إذا كانت الكمّامات متعدّدة الاستخدامات.

وأثبتت البحوث العلمية فائدة الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، وأظهرت دراسة قام بها باحثون من جامعة أدنبرة إن شخصا يقف بدون كمامة على بعد مترين من شخص يعطس هو معرض لخطر العدوى أكثر بعشرة آلاف مرة من شخص يرتدي الكمامة ويقف على بعد نصف متر من الشخص العاطس.

وشدّد إنياتسيو ماريا فيولا، عالم الفيزياء في جامعة إدنبره في اسكتلندا، على أهمّية الكمّامات للحدّ من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن المجال بات متاحا للابتكار في استخدام هذه الأقنعة الواقية.

وقال إن "الأبحاث التي تجرى منذ بداية العام أظهرت أن الفيروس ينتقل عبر القطيرات المتناثرة من الفمّ، من هنا تظهر أهمية الكمّامات في وقف الانتشار".
المصدر: فرانس برس

صحة

تكنولوجيا وعلوم

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
21:00 | 2020-12-23
18:00 | 2020-12-23
15:00 | 2020-12-23
14:19 | 2020-12-23
12:00 | 2020-12-23
10:30 | 2020-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website