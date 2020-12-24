تكنولوجيا وعلوم

قائمة أغنياء "يوتيوب" عام 2020.. جمعوا 2.1 مليار دولار وبينهم طفلين

Lebanon 24
24-12-2020 | 09:00
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رصدت تقارير صحفية عالمية قائمة أكثر الناس ربحا من موقع "يوتيوب" خلال عام 2020، والتي أظهرت أرقاما قياسية عديدة.
ذكر التقرير المنشور عبر موقع "جي كيو" أن أكثر 10 أشخاص ربحا على موقع يوتيوب، جمعوا ما يصل إلى 2.1 مليار دولار تقريبا.

والملفت للانتباه هو أن تلك القائمة ضمت طفلين فيها، هما الطفل ذو التسعة أعوام، ريان كاجي الذي احتل المركز الأول في قائمة الأكثر ربحا عبر يوتيوب للعام الثالث على التوالي، والطفلة الروسية ذات السبعة أعوام، أناستاسيا رادزينسكايا، محتلة المرتبة السابعة.

وجاءت قائمة الأشخاص الأكثر ربحا عبر "يوتيوب" على النحو التالي:

1- ريان كاجي

اسم القناة: "عالم ريان".

عدد المشتركين على قناته: 41.7 مليون مشترك.

عدد مشاهدات القناة: 12.2 مليار مشاهدة.

الأرباح: 38.9 مليون دولار.

2- جيمي دونالدسون

اسم القناة: "مستر بيست" (السيد الوحش).

عدد المشتركين في قناته: 47.8 مليون مشترك.

عدد المشاهدات: 3 مليار مشاهدة.

الأرباح: 31.6 مليون دولار.

3- دود برفيكيت

اسم القناة: دود برفيكيت.

عدد المشتركين: 57.5 مليون مشترك.

عدد المشاهدات: 2.77 مليار مشاهدة.

الأرباح 30.3 مليون دولار.

4- رهيلت آند لينك

اسم القناة: صباح أسطوري جديد

عدد المشتركين في القناة: 41.8 مليون مشترك.

عدد المشاهدات: 1.9 مليار مشاهدة.

الأرباح: 26.3 مليون دولار

5- مارك فيستشباتش

اسم القناة: ماركيبلير.

عدد المشتركين في القناة: 27.8 مليون مشترك.

عدد المشاهدات: 3.1 مليار مشاهدة.

الأرباح: 25.7 مليون دولار.

6- بيترسون أرسمنت

اسم القناة: بيترسون.

عدد المشتركين في القناة: 33.4 مليون مشترك.

عدد المشاهدات: 3.3 مليار مشاهدة.

الأرباح: 22.4 مليون دولار

7- أناستاسيا رادزينسكايا

اسم القناة: لايك ناستيا.

عدد المشتركين في القناة: 190.6 مليون مشترك.

عدد المشاهدات: 39 مليار مشاهدة.

الأرباح: 18.5 مليون دولار.

8- ستيفن جون

اسم القناة: بيبي – فيديوهات تعليمية للأطفال.

عدد المشتركين في القناة: 27.4 مليون مشترك.

عدد المشاهدات: 8.2 مليار مشاهدة.

الأرباح: 22.4 مليون دولار.

9- ديفيد دوبريك

اسم القناة: ديفيد دوبريك.

عدد المشتركين في القناة: 18.6 مليون مشترك.

عدد المشاهدات: 7.7 مليار مشاهدة


الأرباح: 22.4 مليون دولار

10- جيفري ستار

اسم القناة: جيفري ستار.

عدد المشتركين في القناة: 16.9 مليون مشترك.

عدد المشاهدات: 2.41 مليار مشاهدة.

الأرباح: 19.7 مليون دولار.
المصدر: سبوتينك
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