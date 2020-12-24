قائمة أغنياء "يوتيوب" عام 2020.. جمعوا 2.1 مليار دولار وبينهم طفلين

رصدت تقارير صحفية عالمية قائمة أكثر الناس ربحا من موقع "يوتيوب" خلال عام 2020، والتي أظهرت أرقاما قياسية عديدة.ذكر التقرير المنشور عبر موقع "جي كيو" أن أكثر 10 أشخاص ربحا على موقع يوتيوب، جمعوا ما يصل إلى 2.1 مليار دولار تقريبا.والملفت للانتباه هو أن تلك القائمة ضمت طفلين فيها، هما الطفل ذو التسعة أعوام، ريان كاجي الذي احتل المركز الأول في قائمة الأكثر ربحا عبر يوتيوب للعام الثالث على التوالي، والطفلة الروسية ذات السبعة أعوام، أناستاسيا رادزينسكايا، محتلة المرتبة السابعة.وجاءت قائمة الأشخاص الأكثر ربحا عبر "يوتيوب" على النحو التالي:1- ريان كاجياسم القناة: "عالم ريان".عدد المشتركين على قناته: 41.7 مليون مشترك.عدد مشاهدات القناة: 12.2 مليار مشاهدة.الأرباح: 38.9 مليون دولار.2- جيمي دونالدسوناسم القناة: "مستر بيست" (السيد الوحش).عدد المشتركين في قناته: 47.8 مليون مشترك.عدد المشاهدات: 3 مليار مشاهدة.الأرباح: 31.6 مليون دولار.3- دود برفيكيتاسم القناة: دود برفيكيت.عدد المشتركين: 57.5 مليون مشترك.عدد المشاهدات: 2.77 مليار مشاهدة.الأرباح 30.3 مليون دولار.4- رهيلت آند لينكاسم القناة: صباح أسطوري جديدعدد المشتركين في القناة: 41.8 مليون مشترك.عدد المشاهدات: 1.9 مليار مشاهدة.الأرباح: 26.3 مليون دولار5- مارك فيستشباتشاسم القناة: ماركيبلير.عدد المشتركين في القناة: 27.8 مليون مشترك.عدد المشاهدات: 3.1 مليار مشاهدة.الأرباح: 25.7 مليون دولار.6- بيترسون أرسمنتاسم القناة: بيترسون.عدد المشتركين في القناة: 33.4 مليون مشترك.عدد المشاهدات: 3.3 مليار مشاهدة.الأرباح: 22.4 مليون دولار7- أناستاسيا رادزينسكايااسم القناة: لايك ناستيا.عدد المشتركين في القناة: 190.6 مليون مشترك.عدد المشاهدات: 39 مليار مشاهدة.الأرباح: 18.5 مليون دولار.8- ستيفن جوناسم القناة: بيبي – فيديوهات تعليمية للأطفال.عدد المشتركين في القناة: 27.4 مليون مشترك.عدد المشاهدات: 8.2 مليار مشاهدة.الأرباح: 22.4 مليون دولار.9- ديفيد دوبريكاسم القناة: ديفيد دوبريك.عدد المشتركين في القناة: 18.6 مليون مشترك.عدد المشاهدات: 7.7 مليار مشاهدةالأرباح: 22.4 مليون دولار10- جيفري ستاراسم القناة: جيفري ستار.عدد المشتركين في القناة: 16.9 مليون مشترك.عدد المشاهدات: 2.41 مليار مشاهدة.الأرباح: 19.7 مليون دولار.