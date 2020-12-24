تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" يرتكب خطأ بحق بوتين.. ويصحح!

Lebanon 24
24-12-2020 | 12:00
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قالت شركة "غوغل"، إنها تشكر كل من أشار للخطأ الذي وقع بها مترجمها "غوغل ترانسليت"، وذكرت أنها قامت بتصحيحه بالشكل المطلوب.

وذكرت الشركة، أنها تفادت الخطأ، وقامت بتصحيحه في عبارة ضمت اسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ولاحظ الكثير من مستخدمي "غوغل ترانسليت" في الأسبوع الماضي وقوع البرنامج في خطأ في الترجمة عند كتابة عبارة "شكرا لك، سيدي الرئيس" باللغة الإنكليزية ليتم ترجمتها الى الروسية، "شكرا لك ، فلاديمير فلاديميروفيتش".

علاوة على ذلك، يكون خيار الترجمة هذا مناسبا فقط إذا تم الاحتفاظ بالأحرف الكبيرة وعلامات الترقيم، وفي الحالات الأخرى، سيتم ترجمة العبارة حرفيا.

ولكن الآن، وكما لاحظ مراسل "نوفوستي"، عندما تدخل عبارة "Thank you, Mr President"، يقوم المترجم الآلي لـ"غوغول"، بترجمتها إلى الروسية على الشكل التالي: "شكرا لك سيدي الرئيس".
المصدر: روسيا اليوم
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