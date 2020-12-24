تكنولوجيا وعلوم

"هواوي" تكشف عن شاشة ذكية للسيارات.. تعرّفوا إلى ميزاتها! (فيديو)

Lebanon 24
24-12-2020 | 15:00
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كشفت شركة "هواوي" الصينية عن شاشتها الذكية الجديدة "Smart Selection Car" التي تؤمّن لسائقي السيارات العديد من الميزات الهامة والعملية أثناء القيادة.

وبحسب ما ذكر موقع "mobilereview"، فإنّ "Huawei Smart Selection Car" تأتي بشاشة تعمل باللمس بمقاس 8.9 بوصة، دقتها (1920/720) بيكسل، ومعدل سطوعها 700 شمعة/م، وقادرة على ضبط معدل السطوع أوتوماتيكياً بالاعتماد على حساس ضوء إلكتروني متطور.

ويمكن لسائق السيارة الاعتماد على هذه الشاشة لمعرفة حالات الازدحام على الطرقات، أو عرض خرائط أنظمة تحديد المواقع واتجاهات السير أثناء التنقل بمركبته.
 
كما جهزت "Smart Selection Car" بتقنيات تمكن المستخدم من التحكم بها عبر المساعدات والأوامر الصوتية، فضلاً عن أنها قادرة على الاتصال مع الهواتف والأجهزة لاسلكياً عبر "البلوتوث"، ويمكن من خلالها إجراء المكالمات الهاتفية وحتى مكالمات الفيديو كونها مزودة بكاميرا منبثقة صغيرة.
 
وزودت "هواوي" هذه الشاشة بكاميرا خلفية أيضاً لتوثيق الفيديوهات لحركة السيارة على الطرقات، وجهزتها بتقنيات "Huawei HiCar"، بالإضافة إلى العديد من تطبيقات تحديد المواقع عبر خدمات "Baidu" و"Gaode"، وتطبيقات خاصة لسماع الموسيقى ومشاهدة الفيديوهات.
 



المصدر: روسيا اليوم

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