لماذا أرسلت "آبل" مجموعة من هواتف "آيفون" إلى "الهاكرز"؟!

كشفت تقارير صحافية عالمية أنّ شركة "آبل" الأميركية، أرسلت مجموعة من هواتف "آيفون" الحديثة الخاصة بها إلى "الهاكرز"، وذلك بهدف العثور على أي ثغرات تقنية في هذه الهواتف، على حدّ قول الشركة.



وبحسب ما أورد موقع "إنغادغيت" التقني المتخصص، فإنّ "آبل" قرّرت أن ترسل مجموعة من هواتف "آيفون" إلى عدد من "الهاكرز" التابعين لها أو ما يطلق عليهم "وايت هاكرز" وإلى عدد من خبراء الأمن السيبراني.





وتسعى "آبل" من خلال منح هواتف "آيفون" للـ"هاكرز"، إلى اكتشاف نقاط الضعف في تلك الهواتف وأنظمة تشغيلها، ومعالجاتها سريعاً قبل أن يستغلها "هاكرز" آخرون من خارج تلك المنظومة.



ووعدت الشركة الأميركية أي "هاكر" أو شركة أمن سيبراني تكتشف ثغرة في نظام تشغيلها بمكافآت مجزية.



ولكن "آبل" قالت إن تلك الأجهزة ستكون متاحة لهم لمدة 12 شهراً فقط، أي عام تقريباً، وسيتم سحبها بعد ذلك وتحديثها قبل أن تعود إليهم أجهزة أخرى لمحاولة اختراقها. وأرجعت "آبل" ذلك التصرف إلى أنه يندرج تحت برنامجها "أبحاث أمن الأجهزة"، للعثور على أي ثغرات تقنية في هواتف "آيفون".وتسعى "آبل" من خلال منح هواتف "آيفون" للـ"هاكرز"، إلى اكتشاف نقاط الضعف في تلك الهواتف وأنظمة تشغيلها، ومعالجاتها سريعاً قبل أن يستغلها "هاكرز" آخرون من خارج تلك المنظومة.ووعدت الشركة الأميركية أي "هاكر" أو شركة أمن سيبراني تكتشف ثغرة في نظام تشغيلها بمكافآت مجزية.ولكن "آبل" قالت إن تلك الأجهزة ستكون متاحة لهم لمدة 12 شهراً فقط، أي عام تقريباً، وسيتم سحبها بعد ذلك وتحديثها قبل أن تعود إليهم أجهزة أخرى لمحاولة اختراقها.