أمازون تطلق ميزة المكالمات المرئية لأجهزة "Echo"







وتسمح الميزة لما يصل إلى 7 أشخاص بالانضمام إلى المكالمة الصوتية أو المكالمة المرئية عبر أجهزة "Echo" المدعومة، مثل "Echo" و "Echo Dot" و "Echo Show"، من خلال الأوامر الصوتية.



أطلقت شركة أمازون ميزة المكالمات المرئية الجماعية والمكالمات الصوتية الجماعية لأجهزة "Echo".وتسمح الميزة لما يصل إلى 7 أشخاص بالانضمام إلى المكالمة الصوتية أو المكالمة المرئية عبر أجهزة "Echo" المدعومة، مثل "Echo" و "Echo Dot" و "Echo Show"، من خلال الأوامر الصوتية.

وتطلق أمازون ميزة الاتصال الجماعي في النمسا وأستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا والهند وإيرلندا وإيطاليا والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفق ما ذكر موقع "ذا فيرج" الإلكتروني.





ويمكن أن يكون الاتصال الجماعي عبر أجهزة "Echo" بديلاً جيداً لمنصة "زووم" وخدمات المكالمات المرئية الأخرى.





ومع هذا، فإنه لا توجد قيود على أوقات المكالمات، مما يسمح لمالكي أجهزة أمازون بإجراء أو استقبال المكالمات الصوتية والمرئية بحريّة.