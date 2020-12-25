تكنولوجيا وعلوم

"فيسبوك" يزيل العلامة الزرقاء من صفحة "آبل"!

Lebanon 24
25-12-2020 | 09:00
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في خطوة أثار الكثير من الاستغراب، قام موقع "فيسبوك" بإزالة علامة التوثيق الزرقاء من الصفحة الخاصة بشركة "آبل" الأميركية العملاقة، بعد أن أعلنت الأخيرة عن ميزة للخصوصية تسمح للمستخدمين بمنع المعلنين من تتبعهم عبر التطبيقات المختلفة.

وليس من الواضح بالضبط متى قرّر"فيسبوك" حذف علامة توثيق "آبل" من موقعه، إلا أنّ هذه العلامة الزرقاء لا تزال موجودة على حساب "آبل" على موقع "إنستغرام" المملوك من "فيسبوك"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وموقع "فيسبوك" يمنح العلامات التجارية والمؤسسات الكبرى علامة زرقاء على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها لترمز إلى أصالتها، وقد منح شركات منافسة لـ"آبل" مثل "Microsoft" و"Hewlett Packard" و"Samsung" هذه العلامة.

واندلع الخلاف بين الشركتين الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت "آبل" عن تغييرات على "iOS 14.4"، والتي ستنطلق العام المقبل وتسمح للمستخدمين بمنع المعلنين من تتبعهم عبر التطبيقات المختلفة.
 
المصدر: روسيا اليوم
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