تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد من "هواوي" هدية الأعياد.. إليكم مواصفاته! (فيديو)

Lebanon 24
25-12-2020 | 12:00
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كشفت شركة "هواوي" الصينية عن هاتف جديد بمواصفات متطوّرة ليكون هدية مميزة لمحبّي أجهزتها في فترة أعياد رأس السنة.

وبحسب ما ذكر موقع "ixbit"، فإنّ هاتف "Nova 8 Pro" يأتي الجديد بهيكل بتصميم مميز جداً، أبعاده (163.3/74/7.9) ملم، يزن 184 غ ، مقاوم للماء والغبار ومحمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وحصل الجهاز على شاشة "OLED" بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها تعادل (2676/1236) بيكسل، ومعدل سطوعها 439 شمعة/م، وتتعامل مع تقنية HDR10.
 
كما زودته "هواوي" بمعالج ثماني النوى من نوع "Kirin 985 5G" يمكنه من الاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وبمعالج رسوميات Mali-G77 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، إحدى عدساتها مخصصة للتصوير الفائق العرض، والكاميرا الأمامية جاءت ثنائية العدسة بدقة (32+16) ميغابيكسل، وقادرة على تصوير فيديوهات بدقة 4K.
 
وأتى الجهاز أيضا ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير يمكن شحنها خلال 35 دقيقة بواسطة شاحن سريع باستطاعة 66 واطا، كما زود بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

 
المصدر: روسيا اليوم
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