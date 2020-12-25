تكنولوجيا وعلوم

كرة وردية غامضة تظهر قرب موقع سقوط نيزك! (فيديو)

Lebanon 24
25-12-2020 | 15:00
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أعلن البروفيسور يفغيني زوبكو من جامعة كيونغ هي (كوريا الجنوبية)، أن قطر النيزك الذي سقط في الصين يصل إلى مترين، وكتلته حوالي 10 أطنان.

ويذكر أن المركز الصيني لرصد الزلازل، أعلن  عن سقوط جسم شبيه بنيزك في منطقة يوشو بمقاطعة تشينغهاي، وفقا لـ"tvzvezda".

ويقول زوبكو:"ظاهرة سقوط النيازك ليست نادرة، فقد يسقط حطام الكويكبات ونوى المذنبات وحتى أقمار الكواكب الكبيرة مثل القمر. ولكن في هذه الحالة من المرجح أنه جسم كبير. وهذه الأجسام عند اختراقها الغلاف الجوي للأرض تسخن إلى درجة حرارة تصل 3-4 آلاف درجة مئوية وتتوهج. ويبدو أن نصف قطر الجسم الذي سقط في الصين يبلغ مترا واحدا وكتلته حوالي 10 أطنان. وسقوط نيازك بهذا الحجم نادر، ويحصل حوالي مرة واحدة في مليار سقوط نيازك نصف قطرها واحد سنتيمتر".

والمثير في الأمر أن الكثيرين من شهود العيان صوروا سقوط هذا الجسم، مع أن غالبية النيازك تسقط في المحيط أو في أماكن نائية غير مأهولة.

وأشار زوبكو، إلى أن القمر الصناعي الياباني "هيماواري -8" للأرصاد الجوية، رصد الأثر الدخاني للجسم أيضا. كما يسمح تحديد إشعاع الجسم على الأرض، بالعثور عليه، بالإضافة إلى الأثر الذي تركه انفجاره عند ارتطامه بالأرض ، خاصة وأن حجمه كبير.
المصدر: سبوتنيك
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