هذه الهواتف ممنوعة من واتساب في 2021.. إليكم الحل؟

قامت شركة واتساب خلال الفترة الأخيرة بتحديث صفحة الدعم التي تسلط الضوء على أنظمة تشغيل الأجهزة التي تدعم تطبيقها، وقد تبين أن التطبيق سيتوقف عن العمل على الملايين من الأجهزة المحمولة القديمة على مستوى العالم العام المقبل، وهذا يعني أنه لم يتبقِ أمام مستخدمي هذه الأجهزة سوى أسبوع واحد فقط لتحديثها في حال رغبوا في الاستفادة من خدمات واتساب.
وأكدت من خلال صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بها المحدثة أن الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من (أندرويد 4.0.3)، أو (iOS 9) ستفقد إمكانية الوصول إلى واتساب اعتبارًا من 2021.
ودعمت الشركة التطبيق بالكثير من الميزات على مدار السنوات الماضية، منها: مكالمات الفيديو، وتحسين عناصر التحكم في الخصوصية، بالإضافة إلى المصادقة البيومترية، والتكامل مع تطبيق (Any.do) لإضافة التذكيرات والمهام، وميزة الرسائل الذاتية الاختفاء، والخلفيات المخصصة لكل محادثة، وغير ذلك الكثير.
وبناءً عليه بسبب التحديثات الكثيرة التي يدعمها التطبيق يجب تحديث أنظمة التشغيل في الأجهزة حتى يعمل التطبيق بشكل صحيح، لذلك نستعرض اليوم الأجهزة التي لن تدعم التطبيق خلال 2021، والحل:
أولًا، أجهزة أندرويد التي لن تدعم واتساب خلال 2021:
سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل – بشكل صحيح على الأقل – في أجهزة أندرويد الذكية التي تعمل نظام تشغيل أقدم من (Android 4.0.3)، وتشمل ما يلي:
• HTC Desire.
• LG Optimus Black.
• Motorola Droid Razr.
• Samsung Galaxy S2.
ثانياً: هواتف آيفون التي ستُحرم من التطبيق
لن يعمل واتساب على جميع طرز (آيفون 4) وأي طراز أقدم، وبناء على ذلك ستحتاج طرز iPhone 5، و iPhone 5S، و iPhone 6، و iPhone 6S إلى تحديث نظام التشغيل إلى iOS 9 أو أي إصدار أحدث لمواصلة استخدام التطبيق.
وفي حالة هواتف iPhone 6S، و iPhone 6S Plus والجيل الأول من هاتف iPhone SE، فيمكنك تثبيت أحدث إصدار من نظام iOS 14 عليها. هنا الحل: