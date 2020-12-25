تكنولوجيا وعلوم

هذه الهواتف ممنوعة من واتساب في 2021.. إليكم الحل؟

Lebanon 24
25-12-2020 | 18:00
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قامت شركة واتساب خلال الفترة الأخيرة بتحديث صفحة الدعم التي تسلط الضوء على أنظمة تشغيل الأجهزة التي تدعم تطبيقها، وقد تبين أن التطبيق سيتوقف عن العمل على الملايين من الأجهزة المحمولة القديمة على مستوى العالم العام المقبل، وهذا يعني أنه لم يتبقِ أمام مستخدمي هذه الأجهزة سوى أسبوع واحد فقط لتحديثها في حال رغبوا في الاستفادة من خدمات واتساب.

وأكدت من خلال صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بها المحدثة أن الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من (أندرويد 4.0.3)، أو (iOS 9) ستفقد إمكانية الوصول إلى واتساب اعتبارًا من 2021.

ودعمت الشركة التطبيق بالكثير من الميزات على مدار السنوات الماضية، منها: مكالمات الفيديو، وتحسين عناصر التحكم في الخصوصية، بالإضافة إلى المصادقة البيومترية، والتكامل مع تطبيق (Any.do) لإضافة التذكيرات والمهام، وميزة الرسائل الذاتية الاختفاء، والخلفيات المخصصة لكل محادثة، وغير ذلك الكثير.

وبناءً عليه بسبب التحديثات الكثيرة التي يدعمها التطبيق يجب تحديث أنظمة التشغيل في الأجهزة حتى يعمل التطبيق بشكل صحيح، لذلك نستعرض اليوم الأجهزة التي لن تدعم التطبيق خلال 2021، والحل:


أولًا، أجهزة أندرويد التي لن تدعم واتساب خلال 2021:
سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل – بشكل صحيح على الأقل – في أجهزة أندرويد الذكية التي تعمل نظام تشغيل أقدم من (Android 4.0.3)، وتشمل ما يلي:
• HTC Desire.
• LG Optimus Black.
• Motorola Droid Razr.
• Samsung Galaxy S2.

ثانياً: هواتف آيفون التي ستُحرم من التطبيق
لن يعمل واتساب على جميع طرز (آيفون 4) وأي طراز أقدم، وبناء على ذلك ستحتاج طرز iPhone 5، و iPhone 5S، و iPhone 6، و iPhone 6S إلى تحديث نظام التشغيل إلى iOS 9 أو أي إصدار أحدث لمواصلة استخدام التطبيق.

وفي حالة هواتف iPhone 6S، و iPhone 6S Plus والجيل الأول من هاتف iPhone SE، فيمكنك تثبيت أحدث إصدار من نظام iOS 14 عليها. هنا الحل:
كيف تحقق من نظام تشغيل هاتفك؟
لمعرفة إصدار نظام التشغيل أندرويد الذي يعمل به جهازك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
• انتقل إلى الإعدادات في هاتفك.
• اضغط على خيار (حول الهاتف) About Phone. وهنا سيظهر إصدار نظام التشغيل الذي يعمل به جهازك، وإذا كان هناك تحديث متاح سيظهر أيضًا.
• اضغط على خيار (تحديث نظام التشغيل) Software Update، إذا كان هناك تحديث متاحًا لهاتفك.
لمعرفة إصدار نظام التشغيل الذي يعمل به هاتف آيفون، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
• انتقل إلى (الإعدادات) Settings على الهاتف.
• اضغط على خيار (عام) General.
• اضغط على خيار (حول) About؛ حيث ستظهر لك قائمة من المعلومات الهامة عن الهاتف، من بينها إصدار نظام التشغيل، وإذا كان هناك تحديث متاح سيظهر أيضًا في أسفل هذه الصفحة.

كيف يمكنك الاستمرار في استخدام واتساب على هذه الأجهزة؟
إذا كان هاتفك يدعم أنظمة التشغيل (أندرويد 4.0.3)، أو (iOS 9) أو أي إصدار أحدث، فيجب تثبيته الآن، وغير ذلك سيكون الحل هو الحصول على هاتف ذكي جديد.

من المعتاد لتطبيق واتساب سحب الدعم من الإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل في نهاية كل عام. حيث إنه في بداية عام 2020؛ لم يعمل على الأجهزة التي تعمل بإصدار (Android 2.3.7) أو (iOS 8) أيضًا.
المصدر: العربية
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