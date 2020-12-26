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تكنولوجيا وعلوم
كاليفورنيا تعطي الضوء الأخضر لخدمة التوصيل من دون سائق
Lebanon 24
26-12-2020
|
23:00
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تخطط شركة "نيورو"، التي أسسها مهندسون سابقون في شركة "غوغل"، لتشغيل الروبوتات لبدء عمليات التسليم من دون سائق في وقت مبكر من العام المقبل.
واختبرت الشركة سابقاً مركباتها من طراز R2 في ولاية كاليفورنيا الأميركية في شهر نيسان، حيث مُنحت ترخيصاً يسمح لها بفرض رسوم على الأشخاص مقابل خدمتها.
وأفاد ستيف غوردان، مدير إدارة المركبات في كاليفورنيا، قائلاً: "مُنحنا تصريحاً يسمح بإطلاق سياراتنا في شوارع الولاية، يعدّ معلماً هاماً في تطور المركبات ذاتية القيادة في كاليفورنيا".
وستقتصر سرعة مركبات "نيورو" على 35 ميلاً في الساعة (56 كيلو متر/ساعة) وعلى العمل في ظروف الطقس المعتدل فحسب. وستعتمد مركباتها على تقنية الرادار والتصوير الحراري وعلى كاميرات 360 درجة لتوجيه حركتها، وفق ما ورد في موقع "بي بي سي" الأميركي.
وتتميز المركبة بشكلها البيضاوي الذي يجعلها أصغر من معظم السيارات في الولايات المتحدة الأميركية. كما لديها مقصورتان يمكن التحكم بدرجة حرارتهما حسبما في داخلها. وعند وصول المركبة إلى موقع التسليم، ما على المستلم سوى إدخال الرمز المحدد لتفتح أبوابها واستلام طلبه.
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، بدأت سيارة الأجرة ذاتية القيادة في العمل في ولاية أريزونا الأميركية كجزء من خدمة "Waymo" من "غوغل". كما يتم حالياً تجربة خدمة مماثلة، مدعومة من شركة "علي بابا" العملاقة للتكنولوجيا والتجزئة على الإنترنت، في شنغهاي الصينية.
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