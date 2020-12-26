تكنولوجيا وعلوم

كاليفورنيا تعطي الضوء الأخضر لخدمة التوصيل من دون سائق

Lebanon 24
26-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-778452-637446018538526791.jpg
Doc-P-778452-637446018538526791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تخطط شركة "نيورو"، التي أسسها مهندسون سابقون في شركة "غوغل"،  لتشغيل الروبوتات لبدء عمليات التسليم من دون سائق في وقت مبكر من العام المقبل. 
 
واختبرت الشركة سابقاً مركباتها من طراز R2 في ولاية كاليفورنيا الأميركية في شهر نيسان، حيث مُنحت ترخيصاً يسمح لها بفرض رسوم على الأشخاص مقابل خدمتها. 
 
وأفاد ستيف غوردان، مدير إدارة المركبات في كاليفورنيا، قائلاً: "مُنحنا تصريحاً يسمح بإطلاق سياراتنا في شوارع الولاية، يعدّ معلماً هاماً في تطور المركبات ذاتية القيادة في كاليفورنيا". 
 
وستقتصر سرعة مركبات "نيورو" على 35 ميلاً في الساعة (56 كيلو متر/ساعة) وعلى العمل في ظروف الطقس المعتدل فحسب. وستعتمد مركباتها على تقنية الرادار والتصوير الحراري وعلى كاميرات 360 درجة لتوجيه حركتها، وفق ما ورد في موقع "بي بي سي" الأميركي. 
 
وتتميز المركبة بشكلها البيضاوي الذي يجعلها أصغر من معظم السيارات في الولايات المتحدة الأميركية. كما لديها مقصورتان يمكن التحكم بدرجة حرارتهما حسبما في داخلها. وعند وصول المركبة إلى موقع التسليم، ما على المستلم سوى إدخال الرمز المحدد لتفتح أبوابها واستلام طلبه. 
 
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، بدأت سيارة الأجرة ذاتية القيادة في العمل في ولاية أريزونا الأميركية كجزء من خدمة "Waymo" من "غوغل". كما يتم حالياً تجربة خدمة مماثلة، مدعومة من شركة "علي بابا" العملاقة للتكنولوجيا والتجزئة على الإنترنت، في شنغهاي الصينية. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2020-12-28
21:00 | 2020-12-28
18:00 | 2020-12-28
15:00 | 2020-12-28
12:00 | 2020-12-28
09:00 | 2020-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website