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تكنولوجيا وعلوم
سكودا تتحضر لطرح سيارتها المتطورة الجديدة
Lebanon 24
26-12-2020
|
18:00
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أعلن وكلاء شركة سكودا في موسكو أن الشركة تتحضر لطرح إحدى أجمل سياراتها الكروس أوفر وأكثرها تطورا في السوق الروسية وعدد من أسواق العالم.
وتأتي سيارة Enyaq iV SUV بهيكل كروس شبيه بهياكل سيارات كودياك الجديدة من سكودا، لكنه يتميز بتصميم فريد للواجهة الأمامية والمصابيح الأمامية والخلفية، وشكل فريد لأقراص العجلات التي صنعت من الكروم، إضافة إلى أن الشبك الأمامي فيه أتى مغطى بالزجاج بطريقة مميزة جدا وجذابة.
وزودت هذه المركبة بقمرة مجهزة بمقاعد جلدية مريحة يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة إلكترونية متطورة، كما تزينت القمرة بعناصر من الجلد والكروم اللماع اللذين دخلا في تصميم واجهة القيادة والأبواب والمقود.
وحصلت Enyaq أيضا على أحدث أنظمة التكييف، وعلى نظام مولتيميديا متطور يمكن التحكم به عبر شاشة كبيرة تعمل باللمس مثبتة في منتصف واجهة القيادة، وعلى شاشة مثبتة قبالة المقود تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، فضلا عن أنها جهزت بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة أمان لتفادي الحوادث على الطرقات، ونظام لركن السيارة دون تدخل السائق، وأنظمة للحفاظ على المسار أثناء الحركة على الطرقات السريعة.
وجهزت النسخ العادية من هذه السيارة بمحركات كهربائية بعزم 148 حصانا، أما نسخها الأغلى فزودت بمحركين كهربائيين عزمهما يعادل 306 أحصنة، وحصلت هذه النسخ على بطاريات تكفيها لقطع مسافات تتراوح ما بين 340 و500 كلم بالشحنة الواحدة.
المصدر: روسيا اليوم
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