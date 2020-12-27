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تكنولوجيا وعلوم
حتى 5 مشاركين... تطبيق "سيغنال" يشفر المحادثات للمجموعات
Lebanon 24
27-12-2020
|
15:00
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أعلن تطبيق التراسل الفوري "Signal" عن إطلاق ميزة جديدة، وهي التشفير من البداية إلى النهاية لمحادثات الصوت والفيديو للمجموعات.
والتشفير ميزة جديدة لمحادثات تطبيق "Signal"، بفضل هذه الميزة الجديدة يمكن لما يصل إلى 5 مشاركين التواصل بأمان، وفقا لموقع "web.archive".
وعند الرغبة في بدء مؤتمر فيديو صغير، يتم فتح مجموعة الدردشة المعنية، ثم الضغط على زر "Videochat" في الأعلى، وسيتلقى جميع أعضاء المجموعة الآخرين رسالة بعد ذلك تشير إلى بدء مكالمة جماعية.
ولكي تعمل الميزة الجديدة، ينصح مشغلو التطبيق تثبيت أحدث إصدار من التطبيق.
ويوفر تطبيق التراسل الفوري "Signal"، إلى جانب سهولة الاستخدام وإرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، على غرار واتساب، ميزة "الرسائل الذاتية الاختفاء".
إضافة إلى ميزة تسمى أمان الشاشة "Screen Security"، والتي تتيح لك إمكانية الطرف الآخر من أخذ لقطات من محادثاتك في التطبيق.
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