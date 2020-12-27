جديد "أوبو".. إليكم هاتف +Reno 5 Pro بسعر 690 دولاراً

طرحت شركة "أوبو" هاتفها الذكي الجديد "+Reno 5 Pro"، والذي يصل سعره إلى 690 دولاراً. وبالنسبة الى مواصفات "الهاتف الجديد:

1- يأتي مع شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.55 إنشات.

2- يعمل هاتف "أوبو" مع معالج Snapdragon 865 ثماني النواة، مع 8 أو 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي المقترنة بـ 128 أو 256 غيغابايت من وحدة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1، على التوالي.

3- يتضمن الهاتف بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 65 واط بفضل تقنية "Oppo SuperVOOC 2.0".

4- يحتوي الهاتف على 4 كاميرات خلفية، دقة الأساسية 50 ميغابيكسل، في حين أن الثانية بدقة 13 ميغابيكسل، أما الثالثة فهي بدقة 16 ميغابيكسل، في حين أنّ الرابعة بدقة 2 ميغابيكسل.

5- يتميز هاتف "أوبو" بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

6- يعمل الهاتف مع نظام "أندرويد 11".

7- تشمل خيارات الاتصال في الهاتف 5G و 4G LTE و Wi-Fi 6 و Bluetooth v5.2.

8- تتضمن المستشعرات الموجودة في الهاتف مقياساً للتسارع والإضاءة المحيطة ومستشعر درجة حرارة اللون والجيروسكوب ومقياس المغناطيسية ومستشعر القرب.

9- تباع نسخة 8/128 غيغابايت بسعر 610 دولار أمريكي، بينما تباع النسخة 12/256 غيغابايت بسعر 690 دولار أمريكي.