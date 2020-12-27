تكنولوجيا وعلوم

منظمة الأرصاد الجوية: نهاية الـ2020 ستنهي العقد الأكثر دفئاً على الإطلاق

Lebanon 24
27-12-2020 | 21:00
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طرحت منظمة الصحة العالمية، تطبيقها الجديد الخاص بفيروس "كورونا" المستجد.

ووفقاً للتقارير، فإن التطبيق يحمل اسم "WHO COVID-19 Updates"، وتهدف المنظمة من خلاله لتقديم أحدث الإرشادات والتحديثات بشأن الفيروس.
 
ما هي المعلومات التي يقدمها تطبيق منظمة الصحة العالمية الجديد؟
 

ويوفر التطبيق الجديد من "الصحة العالمية" المعلومات الموثوقة حول الفيروس من خبراء الصحة، لكنه لا يقدم ميزات، مثل تتبع جهات الاتصال الشائعة جداً بين التطبيقات التي أصدرتها العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم.

ومع هذا، يقدّم "WHO COVID-19 Updates" الأخبار والمعلومات المحلية الأحدث والإخطارات في الوقت الفعلي، وذلك بناءً على موقعك.

كذلك، يُظهر التطبيق عدد الحالات الوطنية والعالمية التي يتم حسابها عبر الشاشة الرئيسية للسماح للأشخاص بمتابعة تفشي فيروس كورونا.

ويُمكن للمستخدم التمرير لأسفل لرؤية جميع ممارسات النظافة الأساسية، في حين أن التطبيق يوفر لك رابطاً للسماح لك بالتبرع لصندوق الاستجابة لفيروس كورونا التابع لمنظمة الصحة العالمية.

ومن أجل تقديم تفاصيل حول أعراض كورونا، يحتوي التطبيق على علامة تبويب فحص تسرد الأعراض الخطيرة والخفيفة. كذلك، يُمكنك أيضاً التوجه إلى علامة التبويب "Learn" في التطبيق للحصول على نصائح حول السفر وكيف يمكنك حماية نفسك من الفيروس.

ويسرد التطبيق أيضاً المعلومات الخطأ ويجيب على الأسئلة الشائعة حول فيروس كورونا، كما أن هناك علامة تبويب مخصصة للإحصائيات للسماح لك بإلقاء نظرة على حالات كورونا الأحدث في موقعك وعلى مستوى العالم، كما يفصل أحدث عدد للوفيات المبلغ عنها بسبب المرض المعدي.

ويتوافق تطبيق منظمة الصحة العالمية مع كل من أجهزة أندرويد و iOS، ويتطلب على الأقل Android 4.4 أو iOS 9.0.

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