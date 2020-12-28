تكنولوجيا وعلوم

"BLACK SHARK" تطلق شاحناً بقدرة 30W مع كابل ومشغل للألعاب!

Lebanon 24
28-12-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-778870-637447489603414552.jpg
Doc-P-778870-637447489603414552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "BLACK SHARK" وهي واحدة من علامات شركة "شاومي" الصينية التجارية، عن شاحن بقدرة 30W مع كابل للشحن ومشغّل للألعاب.

وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود"، فإنّ "BLACK SHARK" التجارية تستعدّ للجيل القادم من الهواتف المخصصة للألعاب الذي ينطلق في 2021، وقبل نهاية هذا العام قدمت العلامة التجارية عدد من الملحقات الجديدة للمستخدمين.
 
 
وتتضمن الملحقات الجديدة من "BLACK SHARK" شاحن بقدرة 30W وبتقنية الشحن السريع، كما قدمت الشركة كابل للشحن ليدعم شحن هواتف "آيفون" و"أندوريد"، كما تأتي أزرار مشغلات لدعم المستخدمين في الألعاب.

كما يتميز شاحن "BLACK SHARK" بقدرة 30W وبتقنية الشحن السريع، كما يضم الشاحن اثنان من المنافذ "USB-C" و"USB-A"، مع مقبس قابل للطي، إلا أن الشركة لم توضح الطاقة التي ينتجها كل مخرج على حدة، كما يأتي الشاحن بسعر 12 دولار فقط.
 
وقدمت "BLACK SHARK" أزرار مشغلات الألعاب منفصلة، لدعم المستخدمين بتجربة مميزة في الألعاب، كما تقدم الشركة من خلال هذه الأزرار تجربة تحاكي الهواتف الذكية المخصصة للألعاب على الإصدارات المختلفة من الهواتف الذكية، حيث يمكن تثبيت الأزرار على الهاتف وتخصيص الأزرار في الألعاب المختلفة، وتقدم الشركة كل وحدة من الأزرار بسعر 6 دولار.
 
كما يأتي كابل البيانات "BLACK SHARK" من فئة "USB-C"، حيث يحتوي الكابل على موصل "USB-C" كما يضم موصل "USB-A" في أحد طرفيه، وينطلق بسعر 9 دولار، ومن المقرر أن تبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز غداً بينما تنطلق الملحقات للبيع في الأول من كانون الأول.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2020-12-28
21:00 | 2020-12-28
18:00 | 2020-12-28
12:00 | 2020-12-28
09:00 | 2020-12-28
06:00 | 2020-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website