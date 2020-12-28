"BLACK SHARK" تطلق شاحناً بقدرة 30W مع كابل ومشغل للألعاب!

أعلنت "BLACK SHARK" وهي واحدة من علامات شركة "شاومي" الصينية التجارية، عن شاحن بقدرة 30W مع كابل للشحن ومشغّل للألعاب.



وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود"، فإنّ "BLACK SHARK" التجارية تستعدّ للجيل القادم من الهواتف المخصصة للألعاب الذي ينطلق في 2021، وقبل نهاية هذا العام قدمت العلامة التجارية عدد من الملحقات الجديدة للمستخدمين.

وتتضمن الملحقات الجديدة من "BLACK SHARK" شاحن بقدرة 30W وبتقنية الشحن السريع، كما قدمت الشركة كابل للشحن ليدعم شحن هواتف "آيفون" و"أندوريد"، كما تأتي أزرار مشغلات لدعم المستخدمين في الألعاب.



كما يتميز شاحن "BLACK SHARK" بقدرة 30W وبتقنية الشحن السريع، كما يضم الشاحن اثنان من المنافذ "USB-C" و"USB-A"، مع مقبس قابل للطي، إلا أن الشركة لم توضح الطاقة التي ينتجها كل مخرج على حدة، كما يأتي الشاحن بسعر 12 دولار فقط.

وقدمت "BLACK SHARK" أزرار مشغلات الألعاب منفصلة، لدعم المستخدمين بتجربة مميزة في الألعاب، كما تقدم الشركة من خلال هذه الأزرار تجربة تحاكي الهواتف الذكية المخصصة للألعاب على الإصدارات المختلفة من الهواتف الذكية، حيث يمكن تثبيت الأزرار على الهاتف وتخصيص الأزرار في الألعاب المختلفة، وتقدم الشركة كل وحدة من الأزرار بسعر 6 دولار.

كما يأتي كابل البيانات "BLACK SHARK" من فئة "USB-C"، حيث يحتوي الكابل على موصل "USB-C" كما يضم موصل "USB-A" في أحد طرفيه، وينطلق بسعر 9 دولار، ومن المقرر أن تبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز غداً بينما تنطلق الملحقات للبيع في الأول من كانون الأول.