تكنولوجيا وعلوم

شكاوى من مستخدمي ساعات "آبل" الذكية و"HOMEPOD" بسبب تعطل "iCloud" المستمر!

Lebanon 24
28-12-2020 | 18:00
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سجّل عدد من مستخدمي ساعات "آبل" الذكية وأجهزة مكبرات "HOMEPOD" الصوتية شكاوى نتيجة تعطل خدمة "iCloud" السحابية بشكل مستمرّ.

وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود"، فقد كشف تقرير جديد عن مشكلة تواجه مستخدمي ساعات ابل الذكية وأجهزة مكبرات "HOMEPOD" الصوتية، حيث يعجز المستخدمين عن تنشيط خدمة "iCloud" السحابية، حيث تعود المشكلة إلى الخادم وفقاً لما جاء في التقارير، نظراً لإزدحام الخادم في فترة الأعياد في نهاية العام.
 
وأشار تقرير نشره موقع "Macrumors" إلى أن المشكلة تظهر عند التسجيل للمرة الأولى للتحقق في خدمة "iCloud"، حيث يظهر تنويه لمستخدمي ساعات "آبل" الذكية الجديدة وأيضاً أجهزة "HomePod" يشير إلى فشل التحقق.

كما أكد أحد مستخدمي ساعة "Apple Watch SE" الجديدة إلى صعوبة عملية التسجيل للدخول في منصة "iCloud"، حيث تستمر المشكلة أيضاً بعد الإقتران بهاتف الأيفون، وتظهر رسالة تؤكد على فشل عملية التحقق للتسجيل.
 
وتشير بعض التقارير إلى أن "آبل" قد قدمت مقترح لمعالجة المشكلة عبر إعادة تعيين البيانات المشفرة، إلا أن هذا الإختيار يؤدي إلى حذف كلمات المرور، والبيانات القديمة، لذا لا تعد معالجة ابل الإختيار الأمثل للمستخدمين.

يذكر أن صفحة دعم "آبل" تؤكد على إستمرار وجود المشكلة لدى مستخدمي الإصدارات الجديدة من ساعات ابل الذكية وأجهزة "HomePod "والتي بدأت في 25 من كانون الأول، حيث تعيق هذه المشكلة تنشيط بعض المهام في هذه الأجهزة.
المصدر: وكالات
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