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تكنولوجيا وعلوم
"سامسونغ" تطلق سلسلة اللاب توب "Galaxy Book Flex 2" الجديدة
Lebanon 24
28-12-2020
|
23:00
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أطلقت شركة "سامسونغ" سلسلة اللاب توب "Galaxy Book Flex 2" الجديدة، القابلة للتحويل، في 3 موديلات. وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الموديل الفاخر "Galaxy Book Flex 2 5G" يشتمل على مودم الجيل الخامس، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 13 ميغابيكسل، فوق لوحة المفاتيح، بحيث تكون موجهة للخلف عند استعمال الجهاز الجديد في وضع الحاسوب اللوحي.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للاب توب الجديد على شاشة لمسية قياس 13.3 بوصة تعمل بدقة الوضح 1080 بيكسل ومتوافقة مع قلم "S Pen"، ومعالج "إنتل Core i7-1165G7" وبطاقة الرسوميات "إنتل Iris Xe Graphics"، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية سعة 16 غيغابايت سعة تخزين داخلية 512 غيغابايت.
ويأتي الجهاز ببطارية سعة 69.7 وات ساعة وتقنية الـ"واي فاي 6" وتقنية "البلوتوث 5.1" ومودم "5G"، بالإضافة للعديد من منافذ التوصيل مثل منفذ "USB 3.0" ومنفذ "HDMI" ومنفذ "Thunderbolt 4"، ويبلغ وزنه 1.26 كيلوغرام.
ويأتي الموديل غير المزود بمودم "5G" بوزن 1.16 كيلوغرام، وتتطابق تجهيزاته التقنية مع الموديل الفاخر تقريباً، ولكن الإصدار الأساسي يشتمل على ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت، مع معالج "إنتل Core i5-1130G7".
ويضم الموديل الأكبر، الذي يتضمن شاشة قياس 15.6 بوصة ويأتي بوزن 1.57 كيلوغرام، بطاقة الرسوميات "نفيديا GeForce MX450".
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