تكنولوجيا وعلوم

شركة "Oppo" تزيح الستار عن هاتف متطور آخر لشبكات 5G! (فيديو)

Lebanon 24
29-12-2020 | 15:00
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أزاحت شركة "Oppo" الصينية الستار عن نموذجها المعدل الثاني من هواتف "Reno5 Pro"، والذي طورته الشركة ليكون واحداً من أفضل الهواتف المخصصة للعمل مع شبكات 5G.

وبحسب ما ذكر موقع "4apk"، فإنّ هاتف "Reno5 Pro+ 5G" الجديد يأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (159.9/72.5/8) ملم، يزن 184 غ، محاط بإطار متين من الألومينيوم، وواجهاته محمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

وحصل الجهاز على شاشة "AMOLED" بمقاس 6.55 بوصة تغطي 89.3% تقريبا من مساحة واجهته الأمامية، أبعادها "20:9"، ومعدل سطوعها 402 شمعة/م، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج "Qualcomm Snapdragon 865" ثماني النوى مطور بتقنية (7نانومتر)، ومعالج رسوميات "Adreno 650"، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.
 
وزودته "Oppo" بنظام تشغيل "Android 11" مع واجهات "ColorOS 11.1"، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا، ومنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة "NFC" للدفع الإلكتروني، ومنفذ "USB Type-C 3.1"، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
 
وزودته "Oppo" بنظام تشغيل "Android 11" مع واجهات "ColorOS 11.1"، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا، ومنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة "NFC" للدفع الإلكتروني، ومنفذ "USB Type-C 3.1"، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
 
المصدر: روسيا اليوم

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