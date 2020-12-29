تكنولوجيا وعلوم

لأوّل مرة منذ 9 سنوات.. "سامسونغ" تكشف ما سبّبته الجائحة لمبيعاتها!

Lebanon 24
29-12-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-779172-637448362156779402.jpg
Doc-P-779172-637448362156779402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عما سببته جائحة فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" لهواتفها ومنتجاتها الإلكترونية.

ونقل موقع "تايمز نيوز ناو" عن الشركة قولها إنّها ولأول مرة منذ 9 سنوات، لم تصل لحاجز مبيعات 300 مليون هاتف في عام 2020.

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أنّها في الربع الثالث من عام 2020، حققت مبيعات لهواتفها وصل إلى 189 مليون هاتف، وهو أفضل رقم حققته "سامسونغ" هذا العام.
 
أما في الربع الأخير فكان إجمالي ما حققته "سامسونغ" من مبيعات وصل إلى 270 مليون هاتف، وهو أقل بنحو 30 مليون هاتف عن حاجز الـ300 مليون هاتف.

وتوقعت "سامسونغ" انتعاشة في المبيعات خلال عام 2021، حيث أشارت إلى أنها تتوقع حتى الآن مبيعات بنحو 307 مليون هاتف، ولكن هذا مرتبط أيضا بتطورات الجائحة.

وتستعد الشركة الكورية لأن تطلق مجموعة هواتف جديدة في كانون الثاني ضمن سلسلة هواتف "سامسونغ غلاكسي إس 21".
 
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2020-12-29
21:00 | 2020-12-29
15:00 | 2020-12-29
12:00 | 2020-12-29
09:00 | 2020-12-29
06:00 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website