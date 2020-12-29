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تكنولوجيا وعلوم
عدسات قابلة للتبديل... براءة اختراع كاميرا ثورية جديدة
Lebanon 24
29-12-2020
|
23:00
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "كانون" المتخصصة في مجال صناعة الكاميرات، سجلت براءة اختراع كاميرا ثورية جديدة.
أوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تفاصيل براءة الاختراع لكاميرا "أوسمو" الجديدة ذات العدسات قابلة للتبديل.
وأشار التقرير إلى أن براءة الاختراع الجديدة مزودة بآلية دوارة، تسمح للمستشعر وحاملة العدسة بالتبديل بسهولة، بين الاتجاهين الأمامي والخلفي، بحيث يمكن التقاط صور السيلفي بسهولة.
ويوفر تصميم الكاميرا الرائد، العديد من المزايا للكاميرا التقليدية، بدلا من الاضطرار لاستخدام أدوات خارجية أو ثني يدك، لتتمكن من التقاط صور السيلفي، حيث تم تزويد الكاميرا بشاشة تجعلك تراقب لقطاتك أيا كانت الوضعية.
وتتيح تلك الكاميرا إمكانية تصوير اللقطات السينمائية بمختلف الأوضاع والأماكن التي يمكن تصويرها فيه.
كما تتميز الكاميرا الجديدة الثورية بأنها خفيفة الوزن، مقارنة بالكاميرات المماثلة، علاوة على أنه يمكن تبديل عدساتها بمنتهى السهولة.
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