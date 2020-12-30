تكنولوجيا وعلوم

Grand Cherokee من Jeep ستظهر بحلة جديدة! (فيديو)

Lebanon 24
30-12-2020 | 06:00
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عرفت سيارات Grand Cherokee خلال القرنين الماضيين بأنها من بين أفضل سيارات الدفع الرباعي في العالم وأكثرها عملية، لكن نماذجها المنتظرة ستحمل معها العديد من صفات التطور والحداثة.

وبالنظر للصور التي سربت للنماذج الجديدة من هذه السيارات نلاحظ أنها ستأتي بهياكل أكبر بقليل من سيارات Grand Cherokee الأخيرة، كما حمل تصميمها الخارجي العديد من التعديلات، فمصابيحها الأمامية أصبحت أضيق وأكثر تميزا وشبيهة بتلك الموجودة في سيارات Grand Wagoneer الحديثة، كما تغيير تصميم مصابيح الضباب لتمتد بشكل طولي مميز على جانبي الواجهة الأمامية.
 
وتبعا للتسريبات فإن المركبات الجديدة ستبنى على منصات Giorgio المعدلة التي اعتمدت في سيارات Alfa Romeo Giulia و Stelvio، لكن Jeep أدخلت بعض التعديلات على هذه المنصات لتصبح أكثر متانة وتناسب الحركة على الطرق الوعرة.
 
 
 
وداخليا ستختلف السيارة الجديدة عن Grand Cherokee الحالية بشكل كبير، إذ ستصبح الشاشة اللمسية فيها أكبر وتتوضع بشكل مائل في منتصف واجهة القيادة، كما سيصبح ناقل الحركة على شكل زر دائري كبير يشبه ذاك الموجود في بعض سيارات بي إم دبليو ومرسيدس، كما ستحصل هذه السيارة على شاشة أخرى قبالة المقود تعمل كلوحة عدادات رقمية.
 
ويفترض أن تحصل المركبة على نوعين من المحركات، محركات بنزين بست أسطوانات بسعة 3.6 ليتر، ومحركات أقوى بـ 8 أسطوانات  بسعة 5.7 ليتر، ويتوقع أن تطلق منها نسخ بمحركات هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء.
المصدر: روسيا اليوم
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