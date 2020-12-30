أحدث التسريبات عن هواتف سامسونغ المرتقبة.. خصائص مغرية! (فيديو)

تتطلع عيون محبي أجهزة سامسونغ إلى الجيل الجديد من هواتف Galaxy، والمفترض أن يتم الكشف عنها بدايات العام القادم.وتبعا لأحدث التسريبات فإن هواتف Galaxy S21 ستحصل جميعها على معالجات وشرائح موديم تمكنها من الاتصال مع شبكات 5G، كما ستزود بأنظمة Android 11 مع واجهات One UI 3.1.وسيزود Galaxy S21 بنسخته العادية بشاشة AMОLED 2X بمقاس 6.2 بوصة دقة عرضها (2400/1080 ) بيكسل، وترددها 120 بيكسل، أما نسخة Galaxy +S21 فستحصل على شاشة АMOLED 2X بمقاس 6.7 بوصة بمعدل سطوع عال جدا.وستحصل هاتان النسختان في الأسواق الأوروبية على معالجات Exynоs 2100 ثمانية النوى، أما النسخ التي ستطلق في الولايات المتحدة وبعض أسواق العالم فستأتي بمعالجات Qualcоmm Snapdragon 888 ، ومعالجات الرسوميات في جميع النسخ ستكون من نوع Adreno 660.