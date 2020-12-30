تكنولوجيا وعلوم

روبوتات ترقص باحترافية بمناسبة رأس السنة الجديدة (فيديو)

Lebanon 24
30-12-2020 | 18:00
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قدمت روبوتات من بوسطن ديناميكس رقصتها الأولى معا للاحتفال بالعام الجديد. وضمت "المجموعة" اثنين من الروبوتات الشبيهة بالبشر "أطلس"، وروبوت كلب "سبوت" ونموذجا آخر على عجلات.

لقد أتقنت الروبوتات بالفعل العديد من الأعمال، منها الجري وفتح الأبواب وغسل الأطباق، واليوم تظهر قدرتها على الرقص باحترافية.

وتم اختيار أغنية "هل تحبني" كخلفية موسيقية للرقص. وأشار ممثلو الشركة إلى أنهم اجتمعوا للاحتفال ببداية العام الجديد، معربين عن أملهم في أن يكون هذا العام القادم أسعد من الحالي.
 
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