تكنولوجيا وعلوم

احمي "واي فاي" منزلك من الغرباء بهذه النصائح!

Lebanon 24
30-12-2020 | 21:00
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يبحث مجرمو الإنترنت دائماً عن شبكات الواي فاي غير الآمنة، حيث يستخدمونها لمهاجمة الأجهزة المتصلة بها، وسرقة المعلومات الشخصية، أو يقومون بتنزيل الملفات غير القانونية من خلال جهاز التوجيه الخاص بك، ولتجنب كل ذلك يجب عليك التأكد من حماية شبكة الواي فاي الخاصة بك بشكل جيد.

 
 

إليك 4 نصائح تساعدك في حماية شبكة الواي فاي المنزلية من الغرباء:

1- تحقق من الأجهزة المتصلة بشبكتك:

إذا كنت تريد حماية شبكة الواي فاي المنزلية، فأولى الخطوات هي معرفة الأجهزة المتصلة بهذه الشبكة، واستبعاد الأجهزة غير المعروفة، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

• تأكد من أن حاسوبك متصل بجهاز التوجيه الخاص بك سواء عبر الاتصال اللاسلكي أو الكابل.
• افتح متصفح الويب في الحاسوب، واكتب عنوان IP لشبكتك في شريط العنوان.
• بعد الدخول إلى صفحة إعدادات جهاز التوجيه، اذهب إلى قسم (الأجهزة المتصلة) Connected devices، الذي يعرض لك جميع الأجهزة المتصلة بجهاز التوجيه، حيث تجدها عادة مرتبة بحسب عنوان IP أو رقم الجهاز أو الاسم.
• هنا يمكنك إجراء مسح لأجهزتك المتصلة، مثل: الحاسوب أو الهاتف أو الجهاز اللوحي. وإذا كنت لا تستطيع تحديد أجهزة معينة، فقم بإيقاف تشغيل اتصال الواي فاي لكل جهاز واحد تلو الآخر لاكتشاف الأجهزة غير التابعة لك.
• إذا قمت بإيقاف تشغيل جميع أجهزتك ورأيت أن هناك جهازا ما غير معروف لا يزال متصل، فقم بإزالته فورًا.
بدلًا من ذلك، يمكنك استخدام أحد البرامج للقيام بذلك بشكل تلقائي، مثل: برنامج (Wireless Network Watcher) المجاني، الذي يقوم بمسح لشبكة الواي فاي وإخبارك بالأجهزة المتصلة بها بشكل تلقائي، حيث يمكنك تشغيله متى أردت للتحقق أو جعله يعمل لمراقبة الجهة المتصلة في الوقت الفعلي.

2- حماية شبكة الواي فاي ضد المستخدمين غير المصرح لهم:

حتى إذا قمت بالتحقق من الأجهزة المتصلة بالشبكة الخاصة بك، قد تجد بعض الدخلاء، أو قد لا تجدهم، في كلتا الحالتين يمكنك حماية شبكة الواي فاي الخاص بك عن طريق تشفير الاتصال، حيث تقدم معظم أجهزة التوجيه خيارات عديدة لتشفير الاتصال.

ولكن تجنب أجهزة التوجيه التي تقدم تشفير من نوع (WEP) الذي يعد قديمًا ويسهل التحايل عليه، بدلاً من ذلك، ابحث عن الأجهزة التي تقدم نوع تشفير يبدأ بـ (WPA2) أو (WPA2-PSK AES) حيث تتيح لك هذه البروتكولات تشفير شبكة الواي فاي وإبعاد المتطفلين أو مجرمي الإنترنت.

3- تغيير كلمات المرور:

إذا وجدت شخصًا ما يسرق اتصال الواي فاي، فإن أولى الخطوات لمنع ذلك هي تعزيز إجراءات الأمان الخاصة بجهاز التوجيه، من خلال إضافة كلمة مرور قوية ومعقدة، وتغيير اسم الشبكة الافتراضي، وبمجرد تطبيق هذه الإجراءات قم بفصل جميع الأجهزة الخاصة بك، وأعد تشغيل جهاز التوجيه، ثم أعد توصيل أجهزتك مرة أخرى. وإذا كان لديك جهاز توجيه قديم لا يدعم ميزات أمان مثل هذه، فقد حان الوقت للتفكير في شراء جهاز توجيه جديد.

4- إنشاء شبكة خاصة للضيوف:

يريد الأصدقاء والعائلة دائمًا استخدام شبكة الواي فاي أثناء زيارتك، ولكن للحفاظ على أمان أجهزتك بعيدًا عن أجهزتهم، يمكنك إنشاء شبكة اتصال خاصة بهم أو ما يُعرف باسم (شبكة الضيف) Guest Network في جهاز التوجيه الخاص بك.

وبهذه الطريقة يمكنك مشاركة اتصالك بالإنترنت مع ضيوفك مع إبعادهم عن شبكتك الرئيسية، مما يمنعهم من رؤية الملفات والخدمات المشتركة، ولتجنب الالتباس مع شبكتك الرئيسية، قم بإعداد (شبكة الضيف) باستخدام اسم شبكة (SSID) وكلمة مرور مختلفين.

ومع ذلك، يجب الحفاظ على مستوى الأمان نفسه الموجود في شبكتك الرئيسية، وهذا يعني إنشاء كلمة مرور قوية وتقييد الوصول إلى الملفات والأجهزة المشتركة، والتأكد من ضبط (الوصول المحلي) local access في وضع (إيقاف التشغيل) OFF مما سيمنع الضيوف من العبث بنظامك.

المصدر: العربية
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