تكنولوجيا وعلوم

تقارير: "واتس آب" سيتوقف عن العمل لدى البعض منذ بداية السنة الجديدة!

Lebanon 24
31-12-2020 | 06:00
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كشفت تقارير أن مستخدمي "واتس آب" على آيفون 4 أو أجهزة أندرويد القديمة، لن يتمكنوا من استخدام التطبيق بشكل صحيح اعتبارا من 1 كانون الثاني 2021.

وتُوقف منصة المراسلة المملوكة لشركة "فيسبوك"، دعمها لنظام التشغيل iOS 9، وهو برنامج التشغيل الذي أصدرته شركة آبل في عام 2015.

وسيتأثر المستخدمون غير التابعين لشركة آبل، ومن لديهم جهاز قديم أيضا، إذا كانت أجهزتهم ما تزال تعمل بنظام Android 4.0.3.

ويعد iOS 9 آخر تحديث للبرنامج يمكن أن يتلقاه آيفون 4، مع إمكانية التحديث إلى الإصدارات الأحدث. وأصدرت آبل تحديث iOS 14 في أيلول 2020.
 
ويمكن تحديث نماذج مثل آيفون 4S و5 و5S و5C و6 و6S جميعا، من أجل الحفاظ على عمل "واتس آب" في الهاتف.

وأُصدر Android 4.0.3 في عام 2011، وجرى تحديثه في العام التالي.

ويعد التحرك لإيقاف دعم الأجهزة القديمة تكتيكا منتظما لمطوري التطبيقات، الذي يحرر الموارد للتركيز على تحسين المنتج لغالبية المستخدمين الذين لديهم أجهزة أكثر حداثة.

ومع ذلك، فإن "واتس آب" هو أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم، مع ملياري مستخدم. كما يحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم، في الأماكن التي ما تزال فيها الهواتف الذكية الرخيصة والقديمة شائعة.

ويجب على المستخدمين القلقين بشأن فقدان الوصول إلى "واتس آب"، التحقق من إعدادات هواتفهم لمعرفة ما إذا كانوا يقومون بتشغيل iOS 9 أو Android 4.0.3.

وبالنسبة للهواتف التي لا يمكن تحديثها لتشغيل برامج أحدث، سيتوقف التطبيق عن العمل بشكل صحيح مع بزوغ فجر عام 2021.

وسيحتاج هؤلاء المستخدمون إما إلى حفظ رسائلهم أو تحديث هواتفهم، لتجنب فقدان الوصول إلى محادثاتهم ومحتوياتهم.
المصدر: روسيا اليوم
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