تكنولوجيا وعلوم

"حفلات كورونا السرية".. آبل تسحب هذا التطبيق!

Lebanon 24
31-12-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-779767-637449989307782992.jpg
Doc-P-779767-637449989307782992.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سحبت شركة آبل  تطبيق " Vybe Together" للحفلات السرية أثناء جائحة فيروس كورونا، من متجر التطبيقات الخاص بها.

وكان التطبيق يشجع المستخدمين على "التمرد" من خلال الاشتراك في حضور حفلات سرية.

التطبيق كان متاحًا في كل من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لكن التجمعات التي تشجعها الخدمة كانت غير قانونية في ظل القيود الحالية.

وقال متحدث باسم الشركة التي أعدت التطبيق إن الأخير لم يعد خصيصا للتمرد على القوانين بل كان الهدف منه تقريب الناس لبعضهم.

وقال "لقد تم عزل الكثير من الأشخاص وأردنا تمكينهم من الالتقاء ضمن مجموعات محدودة، نحن ندرك أن التجمعات الكبيرة ليست مسموحة ولا نروج لها".

وكان للتطبيق بضعة آلاف من المستخدمين، ومع تقدم بضعة آلاف آخرين للحصول على العضوية بدأت الشركة في الترويج للتطبيق على "تيك توك".

وتمت مشاهدة المقطع الإعلاني في "تيك توك" ما يقرب من 11000 مرة.

وادعى موقع التطبيق، أنه كان يقدم "حلا وسط" بالنظر إلى القيود الصارمة.

ومن غير الواضح ما إذا كان التطبيق قد أقام العديد من الأحداث، على الرغم من أنه يبدو غير مرجح بسبب تواجده المحدود على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وقامت الشركة بإزالة موقعها على الويب وصفحتها على إنستغرام، وتشير التقارير إلى أن صفحتها على إنستغرام، تحتوي على منشور نصي كتب عليه "نحن لا نسمح بالتجمعات الكبيرة"، وهي غير متوفرة الآن.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2020-12-31
09:00 | 2020-12-31
06:00 | 2020-12-31
23:00 | 2020-12-30
21:00 | 2020-12-30
18:00 | 2020-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website