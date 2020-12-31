تكنولوجيا وعلوم

ميزة غريبة موجودة في سماعات "آبل إيربودز ماكس" الجديدة

Lebanon 24
31-12-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-779773-637449996955610216.jpg
Doc-P-779773-637449996955610216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجد مستخدمو سماعات الأذن الجديدة من "أبل" تكاثفًا يتشكل في "آبل إيربودس ماكس". كما وجد بعض عملاء "آبل إيربودس ماكس" رطوبة في وسادات الأذن بعد الاستخدام المطول.

من المفترض أن تحدث مثل هذه المشكلة بسبب التوافق المفرط لسماعات الرأس والتهوية غير الكافية.
لم تعلق الشركة بعد على ميزة السماعات الجديدة هذه. ولاحظ بعض المستخدمين الذين يواجهون التكاثف أنه بسبب ذلك، لا يكتشف الجهاز بشكل صحيح عندما يكون على الرأس.

وأعلنت "أبل"، يوم الثلاثاء 8 كانون الأول، عن إصدار "إيربودز ماكس" وهي سماعات رأس لاسلكية مبتكرة تقدم روعة تجربة "إيربودز" في تصميم يغطي الأذنين "إيربودز ستوديو" مع صوت عالي الدقة.

وتجمع "إيربودز ماكس" بين تصميم صوتي خاص، وشرائح H1، وبرامج متطورة لتشغيل الصوت الحسابي، لينعم مستخدموها بتجربة استماع لا مثيل لها مع الموازنة الصوتية المتكيّفة وميزة إلغاء الضجيج النشط ونمط شفافية الصوت وميزة الصوت المكاني.

تكلفة السماعة تبلغ بحسب بيان الشركة 549 دولارا.

وتأتي "إيربودز ماكس" بخمسة ألوان مبهرة هي الرمادي الفلكي والفضي والأزرق السماوي والأخضر والوردي. 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2020-12-31
12:00 | 2020-12-31
06:00 | 2020-12-31
23:00 | 2020-12-30
21:00 | 2020-12-30
18:00 | 2020-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website