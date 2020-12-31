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تكنولوجيا وعلوم
ميزة غريبة موجودة في سماعات "آبل إيربودز ماكس" الجديدة
Lebanon 24
31-12-2020
|
09:00
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وجد مستخدمو سماعات الأذن الجديدة من "أبل" تكاثفًا يتشكل في "آبل إيربودس ماكس". كما وجد بعض عملاء "آبل إيربودس ماكس" رطوبة في وسادات الأذن بعد الاستخدام المطول.
من المفترض أن تحدث مثل هذه المشكلة بسبب التوافق المفرط لسماعات الرأس والتهوية غير الكافية.
لم تعلق الشركة بعد على ميزة السماعات الجديدة هذه. ولاحظ بعض المستخدمين الذين يواجهون التكاثف أنه بسبب ذلك، لا يكتشف الجهاز بشكل صحيح عندما يكون على الرأس.
وأعلنت "أبل"، يوم الثلاثاء 8 كانون الأول، عن إصدار "إيربودز ماكس" وهي سماعات رأس لاسلكية مبتكرة تقدم روعة تجربة "إيربودز" في تصميم يغطي الأذنين "إيربودز ستوديو" مع صوت عالي الدقة.
وتجمع "إيربودز ماكس" بين تصميم صوتي خاص، وشرائح H1، وبرامج متطورة لتشغيل الصوت الحسابي، لينعم مستخدموها بتجربة استماع لا مثيل لها مع الموازنة الصوتية المتكيّفة وميزة إلغاء الضجيج النشط ونمط شفافية الصوت وميزة الصوت المكاني.
تكلفة السماعة تبلغ بحسب بيان الشركة 549 دولارا.
وتأتي "إيربودز ماكس" بخمسة ألوان مبهرة هي الرمادي الفلكي والفضي والأزرق السماوي والأخضر والوردي.
المصدر: سبوتنيك
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