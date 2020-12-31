هاتف متطوّر ومنافس من "سامسونغ" مخصّص للعمل مع شبكات 5G! (فيديو)

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، عن تصميم ومواصفات هاتف جديد طورته ليكون من بين أكثر الأجهزة الذكية المنافسة المخصصة للعمل مع شبكات 5G.وبحسب ما ذكر موقع "ixbit"، فإنّ هاتف "Galaxy A42 5G" الجديد يأتي بهيكل أنيق من المعدن والزجاج، تمتاز واجهته الخلفية بتدرجات مميزة لأطياف ألوانها، وتبلغ أبعاد الهيكل في هذا الجهاز (164.4/75.9/8.6) ملم، أما وزنه فـ 193 غ.وزود هذا الجهاز بشاشة "Super AMOLED" بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، أبعادها "20:9"، ومعدل سطوعها 266 شمعة/م تقريباً.ويمكن لهذا الهاتف الاتصال بشبكات 5G والتعامل بسرعة مع البيانات بفضل معالج من نوع "Snapdragon 750 5G"، وشريحة موديم خاصة، فضلا عن أنه مجهز بذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات "microSDXC".أما الكاميرا الأساسية له فتأتي رباعية العدسة بدقة (48+8+5+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف إلى الوجوه.